品味大不同！政客偏好《倚天屠龍記》 庶民喜愛《射鵰英雄傳》

2018年04月16日 18:05 中時 李義

台灣大學校長當選人管中閔與行政院長賴清德，先後引用《倚天屠龍記》裡九陽真經「砌磋武功」，金庸作品也再度受矚目；不過，有趣的是，依高雄市圖書館借閱量顯示，庶民似乎比較喜愛《射鵰英雄傳》，主角郭靖踏實的態度，或許是厭惡政治惡鬥的庶民心情投射而受喜愛。

管、賴都引用《倚天屠龍記》裡的九陽真經，不免令人好奇，是否會引起讀者跟風。

記者詢問高雄市立圖書館，14、15日借閱人次，結果《倚天屠龍記》14日17人借閱，而《射鵰英雄傳》有42人，15日《倚》8人，《射》有16人，《射》的借閱量都超過《倚》逾1倍以上。

不過，電子書部分，《倚》略勝一疇有2冊次，《射》則無人青睞，而金庸全套借閱則有6冊次。

不論是實體書或電子書，都未引起民眾的跟風潮，提升借閱量。

市圖的金庸作品館藏量共14574冊，《射》有2576冊，遠多於《倚》1127冊。市圖說，武俠類藏書都頗受讀者青睞，其中又以金庸作品為主。

典藏金庸全套作品的杰哥說，《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》可謂是一系列的三部曲，人物與年代都環環相扣，金庸迷都應該依此順序來閱讀。

杰哥剖析，《射》的主角郭靖一身武藝是從無到有一步一腳印練成，為國為民，無私無我的踏實。

而在杰哥眼裡，《倚》的主角張無忌雖天資聰慧，但靠著奇遇練成絕世武功，未胸大志，太著重兒女私情。

或許，郭靖踏實的態度而受庶民喜愛，張無忌的奇遇對照今日政壇，彷彿也有著投機速成的譏諷，所以，才有庶民與政客對金庸作品各有不同喜好的原因。

維基百科裡也如此形容郭靖，是貫通「射鵰三部曲」的關鍵人物之一，天性敦厚，俠義為懷，以身報國不遺餘力，具有一切模範俠義應有的精神，為國為民的巨大能量感染了身邊的人。

每位讀書對金庸作品裡人物有不同的評價，只能說青菜豆腐各有所好，不是政治人物能帶起風向的。

(中時)