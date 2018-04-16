大甲媽祖進香掀流動商機 北斗攤區大家爭卡位

2018年04月16日 18:23 中時 鐘武達

大甲媽祖進香活動有數十萬信眾隨行，更有數百攤商跟著在移動，北斗鎮公所為迎接媽祖19日回鑾抵達奠安宮駐駕，當天將規畫臨時攤位出租，結果16日受理攤商登記第1天，熱區的300多個攤位就被訂光，攤商說「有人潮就有商機」，這是媽祖帶來的小確幸。

北斗公所主任祕書陳世麟表示，每年大甲鎮瀾宮媽祖進香回鑾都會經過北斗並在奠安宮駐駕，時間雖然只有半天，但因隨行信眾及看熱鬧的遊客估計多達數十萬人，創造的商機很可觀，為此公所特別在奠安宮附近的民族路與三民街規畫臨時攤位區，提供攤商承租做生意，也方便遊客消費。

今年規畫的臨時攤位總計453個，每個攤位租金1000元，當地店家有優先承租權利，16日開始受理預約登記，有攤商業者為了要搶到好位置，上班時間未到，就已經到公所排隊，且才1個上午，熱門路段的300多個攤位就都被搶光光。

陳世麟說，大甲媽祖鑾駕約在19日下午回鑾進到北斗市區遶境並在當晚駐駕奠安宮，臨時攤位預估將在當天下午5點起開始營業一直到深夜。

王姓攤商說，大甲媽祖進香活動沿途駐蹕的宮廟，短短幾個小時內湧入的人潮相當可觀，而攤商配合香客及遊客需求，販售的項目是以特色小吃與媽祖相關紀念商品為主，生意好的話，1000元租金算是合理。

(中時)