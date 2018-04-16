雲林議員選舉虎尾少1席斗六增1席

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雲林年底五合一選舉根據目前人口數估計，虎尾區議員席次將由現有的9席減為8席，在僧多粥少的情況下，預料成為一級戰區；而斗六區則會增加1席，全縣6個選區仍維持共43席不變，席次變動最終5月底可以確定。

雲林縣民政處統計，截至3月底縣內總人口數為68萬9098人，依議員選區分斗六區15萬5703人、斗南區9萬5608人、虎尾區13萬8613人、西螺區9萬7954人、台西區10萬7951人、北港區9萬3269人。

雲林縣選委會指出，以3月底前的人口數依循地方議員席次公式計算出各區下屆議員席次，分別是斗六區10席、虎尾區8席、台西區7席，斗南、西螺及北港區都是6席，但確切席次要在5月底選舉權戶籍變動最後截止日後才能定案。

一般預料只剩1個多月時間，各區人口數出現劇烈變化的可能性很小，虎尾因高鐵車站營運及虎尾科技大學所在，原以為會增加1席議員，不料未增反減，跌破大家眼鏡。

根據統計數據分析，虎尾鎮人口雖呈小幅成長，但同議員選區的其他鄉鎮土庫、褒忠與元長人口都減少，不但出生數不如死亡人數，遷入者也少於遷出者。

虎尾區現任議員王士壬、蔡秋敏、陳茂源、顏旭懋、陳俊龍、陳瑞雄都要尋求連任，新人目前則有前縣議員蔡明水、虎尾鎮長林文彬、前議員黃進一老婆謝莉羚，前議員黃凱、前立委張嘉郡、前虎尾鎮代會主席張榮麗、立委張麗善祕書陳乙辰、虎尾鎮代會副主席郭武男等14人欲參選，14搶8僧多粥少，可能成為一級戰區。

(中時)

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