《中時晚間快報》痛批賴清德 劉結一：他就是個台獨！

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綜合報導

◎痛批賴清德 劉結一：他就是個台獨！

行政院長賴清德日前再次重申自己是「務實台獨工作者」，並提出包含台灣是主權獨立國家，不須另外宣布獨立等三方面及六個具體工作內容。對此，大陸國台辦主任劉結一16日上午直接點名賴清德說，「他就是個台獨！」並明確表示，「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」

◎兩政次請辭待命 教育部繼續卡管

教育部長潘文忠因為「卡管案」請辭獲准，據了解，兩位政務次長姚立德及蔡清華也均已請辭，但尚未獲批准。不過教育部今天表示，關於台大校長當選人管中閔是否違法，仍將由跨部會繼續提供資料，然後交由新任部長決定是否核定此人事案。

◎時力黨工涉毒 黃國昌卸責 王浩宇：道歉很難嗎？

時代力量黨工涉毒引發外界關注，但時力目前並未道歉，對外說法還被外界指為「神切割」。爆料時力涉毒的綠黨議員王浩宇指出，時力黨主席黃國昌平常罵別的政黨的時候，用非常高的道德標準來批評、要求公開透明，自己遇到問題時卻選擇躲在林昶佐後面，把責任推得一乾二淨，「作為黨主席，為管理不周道歉很難嗎？」

◎玖壹壹單飛前奏？ 健志高唱《G CAR》為愛車打造主題曲

玖壹壹團員健志近來在IG上預告新作，讓粉絲期待究竟是何事，如今答案正式揭曉，將於16日推出最新單曲〈G CAR〉，這回健志以愛車為創作靈感，量身打造一首專屬主題曲，他直言：「男人心中有台Ｇ！」時常開著車出遊放鬆，被問到好友「坐G」是否有搭乘禁令？他大方說：「沒有規定！髒了再去洗就好 。」

(中時電子報)

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