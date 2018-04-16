全球唯一米其林星級「UKAI 鐵板燒」落腳台北

2018年04月16日 19:37 中時 徐力剛

牛排館寬敞用餐空間設計，帶給賓客舒適品飲體驗。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

UKAI引進田村黑毛但馬和牛，大理石般油花分布均勻。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

澳洲但馬和牛肉質軟嫩入口即化。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

日本六本木「kappou ukai」割烹料理，在當地享負盛名。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

UKAI西式燒烤（Grill）餐廳嚴選歐洲進口白蘆筍為食材，搭配慢火燉煮羊肚菌醬汁。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

御盟集團邵永添董事長與日本Ukai-Tei集團鵜飼正紀會長簽訂合作備忘錄（由左至右）。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

去年底開幕的高雄晶英國際行館引進「UKAI TEI」、「獺祭」2大品牌，令南台灣饕客興奮不已，一度蔚為話題。看好首都台北商機，御盟集團今日宣布，日前已與微風南山及UKAI TEI集團簽訂合作備忘錄，預計今年第四季將在微風南京開設鐵板燒及割烹餐廳，目前細節仍在洽談，請大家拭目以待。

還記得日前美國總統川普訪問日本，偕同夫人在銀座大啖美味鐵板燒，此間餐廳是全球唯一獲得米其林認證鐵板燒餐廳，現在不用出國也能享有同等美味，首間海外分店坐落高雄晶英國際行館。日本UKAI TEI集團走過54年歲月，秉持「款待之心」理念，結合優雅料理手法、食材品質堅持及服務熱情溫度等特性，名聲享譽國際。UKAI集團旗下品牌包括東京UKAI 鐵板燒、「東京芝豆腐屋」、UKAI創始店「鳥山爐炭火串燒」、UKAI懷石料理「竹亭」及銀座、六本木割烹「kappou ukai」。

其中「UKAI 鐵板燒」採開放式弧型鐵板餐檯設計，可同時容納18席座位與3個獨立包廂，針對重視隱私顧客，2樓設有VVIP包廂，內附開放式獨立廚房並提供無菜單料理。餐廳找來UKAI TEI集團笹野總料理長坐鎮指揮，精選黑毛但馬和牛、澳洲和牛、澳洲但馬和牛與澳洲巧克力和牛等食材，再加上伊勢龍蝦、鱈場蟹等海鮮，帶給老饕全新味覺饗宴。

高雄晶英國際行館住房優惠同步開跑，即日起至6月15日止，凡選購「歡慶」住房專案，兩人成行平日8099元、假日8999元起入住御典侶驛或御典雙驛房型乙晚，內含養生晨食兩客、雲垂樓午后雅緻食刻兩客等。活動期間前往Ukai-Tei Kaohsiung 牛排館用餐享九折優惠。

(中時)