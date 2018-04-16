共同社：鑑於國力差距 日本的大陸政策將改「融和」

2018年04月16日 18:45 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

日本共同社16日指出，在大陸國務委員兼外長王毅訪日的基礎上，日本政府為了5月的日中韓首腦會談，計劃把對陸政策的基軸從「制約」轉向「融和」。其背景因素在於，日本政府認為，「以經濟規模早晚超越美國的中國大陸為對手，在所有領域都進行對抗難度很大」（首相官邸消息人士語）。然而，大陸方面似乎沒有停止讓公務船進入尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近日本領海以及在南海進行軍事基地化的跡象。應該與大國化的中國大陸保持怎樣的距離？日本政府將持續摸索對中外交。

15日下午，日本外相河野太郎與王毅在東京都內的飯倉公館舉行會談。會談伊始，河野似乎是考慮到大陸在尖閣及南海的動向提出要求稱，「希望基於互不構成威脅的共識，重新構築符合《日中和平友好條約》之名的關係」。河野此舉凸顯了「該講就講」（外務省幹部語）的強勢姿態。

關於會談日程，河野也強調是在日方的主導下敲定15日「周日舉行」。他透露說，最初王毅面露難色，表示通常周日不工作。但河野解釋由於自己必須應對國會審議，安排在工作日很困難，中方予以了同意。

河野14日在奈良市演講時介紹了這一情況，振奮地表示「中國大陸打算擴大軍力，將南海變成自己的海洋，還有意在東海施壓。日方必須指出不允許單方面改變現狀」。

然而，共同社指出，實際上，近來日中關係係以日本向中方妥協的形式推進。日本政府2月在首相官邸網站上公布了首相安倍晉三對台灣東部地震的慰問文，但之後刪除了收件人「蔡英文總統」的字樣。此舉是因為顧及中方的不滿。2016年台灣地震時，日本政府曾向時任總統馬英九發去相同的慰問文。雖然作為日本政府「也曾有拒絕（刪除）的選項」（政府消息人士語），但結果是以要為日中韓首腦會談鋪路做為優先。

在有關尖閣問題的應對上，日本也比較克制。安倍在2013年2月的第二屆安倍政府的首個施政方針演說中提及尖閣，並明確表示「將徹底捍衛領土、領空、領海」，但今年1月的施政方針演說中則未提及尖閣本身。

安倍在對中國大陸展現融和姿態的背後，似乎顯露了一種「焦慮」（日中關係消息人士語），那就是在有關核開發等的北韓問題出現大變化的形勢下，要解決北韓綁架日本人問題，必須與舉行過中朝首腦會談的大陸國家主席習近平迅速溝通。河野在15日的會談上與王毅共進晚餐時，還聚焦應對北韓的話題進行了討論。據悉，他可能從王毅處傾聽了關於北韓最高領導人金正恩閃電訪中的說明。

會談後，河野向媒體透露：「工作晚餐的話題幾乎都是北韓問題。」他回顧會談結果說，「就推進日中關係充分交換了意見」。

中國大陸也感受到了日本的變化。據外交消息人士透露，此次王毅訪日是應日方的邀請。王毅在與河野的會談上頗為滿意地表示，應邀訪日是對河野及前任外相訪中的回禮，也是對日本採取積極對中政策的回應。

(中時)