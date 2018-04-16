學甲慈濟宮上白礁祭典恢復古制 輦宮文化走入歷史

2018年04月16日 19:36 中時 莊曜聰

由於農村人力短缺，學甲慈濟宮上白礁祭典衍生出以機械裝載神轎，獨特的輦宮文化，今年廟方決定恢復全人力古制，輦宮將走入歷史。（莊曜聰翻攝）

學甲慈濟宮4月26日將舉辦一年一度的上白礁祭典，廟方決定今年祭典時將減少神轎機械化，將載有神轎的輦宮全面取消，恢復以往由人力扛抬或裝輪子的古制，並鼓勵傳統藝陣復興，而30年來因應農村人力短少而衍生的輦宮文化也就此走入歷史。

上白礁祭典歷史悠久，可回溯到清代，民眾會返回福建泉州白礁慈濟宮謁祖，日據時期後因兩岸往來不便，逐漸改為在將軍溪畔登陸處舉辦祭典，延續迄今，有飲水思源的意涵，目前由文化部與台南市政府認定為市定民俗。

上白礁祭典參與廟宇、神轎逾80座，隨行的民俗藝陣眾多，其中學甲後社集和宮以人力扛抬的蜈蚣陣，上方搭載36位古裝小童，非常特別；但隨著人口逐漸外流，轎班人力不足，30年前出現首座輦宮，雕飾彩繪仿造古代宮殿或皇帝出巡的鑾轎，並以小貨車、鐵牛車搭載，取代傳統神轎，也成為一大特色。

學甲慈濟宮董事長王文宗表示，日前文化部、市府文化局文資部門曾召開上白礁暨刈香文化資產保存維護計畫說明會，廟方決定將朝國定民俗努力，因此祭典過程將恢復古制，神轎將改回由人工扛抬，輦宮雖是學甲發展出的特有文化，但祭典中將不復出現，王文宗說，另外北管、南管、鬥牛陣、公揹婆及牛犁陣等，也都將在今年的祭典中重現，未來將持續鼓勵並補助傳統藝陣復興。

(中時)