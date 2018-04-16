25歲台灣女生蔡逸霖 獲德國班堡國際木琴大賽銀牌

2018年04月16日 19:11 中時 趙靜瑜

90後台灣音樂學子，國際爭光！25歲台灣女生蔡逸霖獲得2018德國班堡國際木琴大賽銀牌，首獎從缺。蔡逸霖也獲得價值8000歐元錄音、國際各大音樂節的音樂會安排等。大會也將安排蔡逸霖於下一屆國際班堡木琴大賽舉辦獨奏會。

德國班堡擊樂音樂節是國際上歷史悠久的擊樂盛事，2014年起增設每兩年舉辦一次的木琴獨奏比賽，蔡逸霖今年正好臨界報名年紀上限，「我就是要一鳴驚人」，充滿新生代的旺盛鬥志。

蔡逸霖出生台南，音樂受擔任鋼琴老師的母親啟蒙，後來就去念了家附近的朱宗慶打擊樂系統，還去了雲門教室幾堂課，在台期間曾師事陳哲輝、郭光遠斗，目前就讀德國戴特莫爾德音樂學院，師事日本知名木琴演奏家布谷史人(Fumito Nunoya)。

「準備過程很像是希臘神話中的薛西佛斯(Sisyphus) 反覆將滾落山下的大石推往山上，永遠練不完，但我也享受當樂曲逐漸熟悉之後在音符之間馳聘的雀躍，站在舞台上的那一刻，我知道我可以做自己。」蔡逸霖說，準備比賽的過程一天超過六小時，但很奇妙，「就像是鋼琴名家傅聰所說，曲子沒練好時，要持續不斷的練習；曲子練好時，卻想一直演奏下去，因為實在太好聽了。」蔡逸霖說，這種很虐心的過程，「可能是對音樂熱愛成癡的傻勁，也可能是天生就是求好心切。參賽前我也很猶豫該不該去，雖然已經在德國念書，但一場比賽各方面的開銷還是很可觀，要很感謝家人的支持。」

「學習音樂不僅僅是獲獎，我更在乎準備的過程。」蔡逸霖說，「這個獎項對我來說，不僅是個肯定，更讓我明確知道自己追求的目標，永遠不要忘記音樂的原點。」蔡逸霖說，下一步會先把獨奏家文憑拿到也會繼續攻讀博士，繼續朝獨奏家生涯前進。

(中時)