癌末醫辦畢業典禮 快轉人生喜與悲

2018年04月16日 19:37 中時 柯宗緯

民生醫院前院長蘇健裕癌末，15日親友為他舉辦「快轉人生畢業典禮」，充滿歡笑及淚水。（家屬提供）

民生醫院前院長蘇健裕癌末，15日親友為他舉辦「快轉人生畢業典禮」，充滿歡笑及淚水。（家屬提供）

民生醫院前院長蘇健裕癌症末期，15日特地舉辦「快轉人生畢業典禮」，談到抗癌過程忍不住淚崩。（家屬提供）

「會不會有一天，時間真的能倒退...」五月天《乾杯》刻畫濃縮人生的喜與悲，讓人深深有感。52歲高雄市立民生醫院前院長蘇健裕一生為醫界拚搏，未料罹患直腸癌末期，抗癌歷程46個月，他的妻兒15日為他舉辦「快轉人生畢業典禮」邀請200位親友見證，充滿歡笑及淚水，他最大感慨是無法履行照顧妻子尹亞蘭一生的承諾，忍不住淚灑台上，令人聞之鼻酸。

蘇健裕與尹亞蘭是高醫大學長、學妹關係，辦活動相識相戀，結褵20多個年頭。蘇健裕為人正直，對醫療工作充滿熱情，他將大把時光奉獻給民生醫院，為醫院挺過最低潮的風暴，但偏偏卻忘了好好照顧自己。

他樂當超人，一周只休周日，平常白天看診、下午開刀，還得忙於行政作業，時常廢寢忘食，下班舒壓就是燒肉吃到飽，體重飆破百公斤，亦讓健康亮起紅燈，3年多前確診直腸癌末期，歷經25次放療、吃標靶藥物，但癌細胞轉移肝臟，更引發主動脈剝離。

他不放棄治療是真正的生命鬥士，但也感嘆忙於工作，未能用餘生陪伴家人。近日病情急轉直下，周一住進最熟悉的民生醫院安寧病房，有他相識20多年戰友、預防醫學科主任曾思嘉為他瞻前顧後，身為護理師的妻子尹亞蘭也幾乎寸步不離。

尹亞蘭與3名年幼子女，為蘇健裕精心籌備「畢業典禮」，15日邀請他的同窗、醫界好友等200人與會。他在台上分享抗癌歷程，談及自己太過自負，輕忽身體警訊，更遺憾沒能陪伴妻子白頭偕老，說著說著眼淚不爭氣潰堤，在場人士也紛紛拾起手邊衛生紙拭淚，現場氣氛動人。

蘇健裕高齡近80歲的老父、老母，無奈得接受白髮人送黑髮人悲痛，在「畢業證書」上簽名，讓他了卻凡間遺憾，完成人生告別式。蘇健裕推估只剩3到6個月餘命，他安慰父母自己只是提早上天堂「接旨」，也能好好照顧愛他的阿公、阿嬤。

(中時)