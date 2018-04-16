呂瑞泰出任金酒董事長 要當「金酒第一大奴才」

金湖鎮代會主席呂瑞泰出任金酒董事長，強調要當金酒「第一大奴才」努力服務員工。（李金生攝）

友善列印
中時
縣府秘書長林德恭（左三）期許呂瑞泰（左四）帶領金酒走出康莊大道。（李金生攝）
金酒董事長呂瑞泰（右二）、總經理張鳴仁（左二）、協理莊麗錦（左一）與金城鎮長石兆瑉有金中同學情誼。（李金生攝）
金門唯一百億縣營企業金酒公司，未來要走出更亮麗新遠景。（李金生攝）

金門唯一百億縣營企業金酒公司在今（16）日的董事會臨時會中通過由現任金湖鎮民代表會主席呂瑞泰出任董事長一職，並在下午佈達走馬上任。他希望同仁以「泰哥」稱呼他，並強調未來要當金酒公司的「第一大奴才」替全體員工服務，在團結、和諧氣氛中攜手打造金酒亮麗新未來。

原本也傳出有意競選金湖鎮長的呂瑞泰表示，周遭朋友告訴他若參選鎮長，只是服務金湖鎮民，而出任金酒董事長，則是服務全體鄉親，讓他毅然決定接下金酒董事長，承擔未來重責大任，其間並無被媒體誤解的「政治酬庸」和「選舉考量」因素在內。

呂瑞泰與金酒總經理張鳴仁、協理莊麗錦有金門高中同屆同學之誼，他強調未來會做到權利下放，所有業務都由張鳴仁全權負責，其個人則要當金酒公司的「第一大奴才」來為全體員工服務。

他還透露自己日前與多位董、監事聚會時，就說過要大家莫稱呼他「董事長」，最好叫他「泰哥」，否則就要罰一杯高粱酒。

他強調自己到金酒是要來交朋友，了解員工同仁的需求，做好從中協調和溝通事務，讓金酒這個大家庭在團結、和諧的氣氛中，製造出更高品質的高粱酒，配合張鳴仁總經理的銷售業務，絕對可以做到天衣無縫。

呂瑞泰今年56歲，金門高中畢業後陸續於空中行專、社研院及國民黨革命實踐研究院進修結業，曾任2屆金湖鎮民代表、3屆代表會主席，也擔任過金門國際同濟會會長、金門縣義警大隊副隊長、金門縣民防大隊大隊長、金門縣四岳宗親會常務理事等及金門論壇社長、金門晚報社長、傳播公司董事長和金門名城有線電視的節目主持人，並擔任過餐飲公司董事長及印刷廠總經理。

主持佈達儀式的縣府秘書長林德恭期許呂瑞泰以媒體人敏銳的洞察力、公益人的使命感和企業人的靈活思維，帶領金酒公司走出康莊大道。

(中時)

彰化縣埔心國小愛的書庫成立 平地也能種山葵　蓮心園搭溫室栽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。