呂瑞泰出任金酒董事長 要當「金酒第一大奴才」

2018年04月16日 18:30 中時 李金生

縣府秘書長林德恭（左三）期許呂瑞泰（左四）帶領金酒走出康莊大道。（李金生攝）

金酒董事長呂瑞泰（右二）、總經理張鳴仁（左二）、協理莊麗錦（左一）與金城鎮長石兆瑉有金中同學情誼。（李金生攝）

金門唯一百億縣營企業金酒公司，未來要走出更亮麗新遠景。（李金生攝）

金門唯一百億縣營企業金酒公司在今（16）日的董事會臨時會中通過由現任金湖鎮民代表會主席呂瑞泰出任董事長一職，並在下午佈達走馬上任。他希望同仁以「泰哥」稱呼他，並強調未來要當金酒公司的「第一大奴才」替全體員工服務，在團結、和諧氣氛中攜手打造金酒亮麗新未來。

原本也傳出有意競選金湖鎮長的呂瑞泰表示，周遭朋友告訴他若參選鎮長，只是服務金湖鎮民，而出任金酒董事長，則是服務全體鄉親，讓他毅然決定接下金酒董事長，承擔未來重責大任，其間並無被媒體誤解的「政治酬庸」和「選舉考量」因素在內。

呂瑞泰與金酒總經理張鳴仁、協理莊麗錦有金門高中同屆同學之誼，他強調未來會做到權利下放，所有業務都由張鳴仁全權負責，其個人則要當金酒公司的「第一大奴才」來為全體員工服務。

他還透露自己日前與多位董、監事聚會時，就說過要大家莫稱呼他「董事長」，最好叫他「泰哥」，否則就要罰一杯高粱酒。

他強調自己到金酒是要來交朋友，了解員工同仁的需求，做好從中協調和溝通事務，讓金酒這個大家庭在團結、和諧的氣氛中，製造出更高品質的高粱酒，配合張鳴仁總經理的銷售業務，絕對可以做到天衣無縫。

呂瑞泰今年56歲，金門高中畢業後陸續於空中行專、社研院及國民黨革命實踐研究院進修結業，曾任2屆金湖鎮民代表、3屆代表會主席，也擔任過金門國際同濟會會長、金門縣義警大隊副隊長、金門縣民防大隊大隊長、金門縣四岳宗親會常務理事等及金門論壇社長、金門晚報社長、傳播公司董事長和金門名城有線電視的節目主持人，並擔任過餐飲公司董事長及印刷廠總經理。

主持佈達儀式的縣府秘書長林德恭期許呂瑞泰以媒體人敏銳的洞察力、公益人的使命感和企業人的靈活思維，帶領金酒公司走出康莊大道。

(中時)