高市教育局、印尼雅加達台灣學校簽署MOU

高雄市教育局、印尼雅加達台灣學校簽署MOU。（教育局提供）

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高雄市教育局積極推展新南向教育，16日與印尼「雅加達台灣學校」正式簽署合作備忘錄，是繼印尼「泗水台灣學校」之後，又一簽定合作備忘錄的印尼學校，雙方將合作推動「語言扎根」、「文化認識」與「產業培育人才」等三大主軸，建立雙邊實質交流。

簽署儀式於高雄市鳳山行政中心舉行，在雅加達台灣學校柯昭治董事觀禮見證下，由教育局長范巽綠、雅加達台灣學校校長陳國樑共同完成簽署。

范巽綠表示，高雄市教育局印尼教育參訪團去年參訪印尼，拜會雅加達臺灣學校，對學校積極轉型為國際教育學校留下深刻印象。為教育資源共享，雙方能持續建立長久良好互動關係，此次更進一步簽締合作備忘錄，未來將由教育局提供雅加達台灣學校師資培訓與支援、雙方合作辦理寒暑期營隊、學期間海外交流活動、拓展文化交流之國際教育活動等面向。

雅加達台灣學校校長陳國樑表示，雅加達台灣學校是教育部輔導，台灣在海外設立5所台灣學校中的第一所，擔任校長4年來，學校師資是經營最困難的挑戰。希望能引入高雄市充沛的教育能量，藉由雙邊合作培養師資具備12年國教課綱的新思維，持續凝聚團隊共識，進而讓學生具備國際競爭力。

目前高雄市學校已與印尼學校締結9校姊妹校，107年3月更由本局國教輔導團赴印尼泗水台灣學校進行課程綱要交流，此次正式簽署合作備忘錄後，未來期待與印尼雅加達臺灣學校有更緊密的合作。

(中時)

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