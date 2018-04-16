陳菊視察鐵路地下化 盼如期如質完工

2018年04月16日 18:42 中時 柯宗緯 、 王錦河

全新高雄火車站令人期待，將成為高雄新地標。（王錦河攝）

高雄市長陳菊下周走馬上任擔任總統府秘書長，16日率領市政團隊視察鐵路地下化工程進度及第71期重劃區。陳菊表示，鐵路地下化，搭配公辦土地重劃，四周將有180度轉變，逾15公里生態綠廊道將成高雄之肺，再三叮嚀須如期如質完工。

高市地政局指出，第71期重劃區約25公頃，位於三民區、原高雄火車站及站體兩側鐵道延伸範圍，南以建國二路、北至九如二路，東起民族一路西至哈爾濱街為界，最大地主是鐵路局，另為整體開發將部分私有土地劃入重劃區，約占全區土地3％。

地政局說明，市府挹注逾20億元開發經費，重劃後可取得9公頃園道、公園、道路等公設用地，提供商業區、車站專用區等可建築用地16公頃，屆時消彌鐵路兩側阻隔不連貫都市發展現象，縫合鐵路南北都市紋理，同時整合、活化車站及鐵道沿線周邊土地。

地政局長黃進雄表示，近千億元建設鐵路地下化對高雄未來發展、景觀再造、交通運輸等，可說非常關鍵，「未來10個新車站就像是10顆大珍珠，用鐵路串聯在一起」，而高雄車站是最大、最明亮的一顆。

第71期重劃工程將提供新高雄車站「蛋黃」精華區的車站專用區，為車站及運轉中心提供建築基地，成為高雄最重要交通樞紐，而車站周邊「蛋白」區則提供未來商業發展腹地及公共設施。

(中時)