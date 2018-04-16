潑水醜聞還沒完 韓航千金再被曝飆粗口狂罵員工

2018年04月16日 18:27 中時電子報 蔡萱

南韓大韓航空千金又鬧事！不過這次再鬧事的不是2014年「堅果門」的跋扈千金趙顯娥，而是她的妹妹趙顯玟，她日前被爆向廣告公司員工潑水後，又再次引發於廣大輿論批評，因為近日一段她爆發飆罵員工的錄音檔曝光了，音檔中只聽到趙顯旼失控大叫，還瘋狂以粗口辱罵大韓航空員工。

繼大韓航空二千金趙顯玟向員工潑水事件曝光後，近日又一段長達4分21秒的錄音檔曝光，影片中只聽見趙顯玟語氣尖銳、憤怒且失控，不斷對大韓航空員工辱罵，還以不斷爆出髒話「X的」、「你在搞什麼鬼」、「你算什麼」、「我真的要瘋了」。

消息人士還透露趙顯玟已經不是第一次這樣辱罵員工，甚至不顧長幼關係，對年紀比父親還要長的員工也會都不用敬語，直接對他們破口大罵。

大韓航空僅則對此回應：「無法確定影片主角就是趙顯旼」，但影片的爆料者則表示，早就知道到公司會如此回應，「但錄音是真的」。

現年35歲的趙顯玟日前才被爆料，失控向廣告公司男經理潑水的醜聞，雖然她在對外否認有朝員工的臉潑水，但仍引起外界輿論撻伐，直指她和2014年捲入「堅果門」醜聞的姊姊趙顯娥一樣囂張跋扈。

身為大韓航空副主席的趙顯玟事後也趕緊發電子信件向員工致歉，表示自己未能控制的情緒及言行，令很多人受傷害及失望。但大韓航空工會連署要求她辭去公司管理層職務。

(中時電子報)