開6槍擊斃通緝犯 員警：同事命懸一線只能開槍

2018年04月16日 18:35 中時 莊曜聰

台南一名55歲的翁姓竊盜通緝犯遭警方盤查，還企圖開車逃離，其中一位員警還遭當街拖行，支援警力開6槍制伏，嫌犯也身中1槍身亡。（莊曜聰翻攝）

55歲的竊盜通緝犯翁國銘，今天上午跑到台南市區一家肉粽老店吃早餐，被警方盯上，員警上前表明身分要翁嫌就逮，他起初說不會逃跑，卻佯稱要拿手機，沒想到一上車就發動引擎，踩下油門就往路中央衝，劉姓員警還被夾住拖行，支援的顏姓、呂姓員警見場面危急，2人共開6槍，車子卡在分隔島後停住，翁嫌身中1槍送醫後不治，3名員警身上多處擦挫傷，所幸沒有生命危險。

警方調查，翁嫌前科累累，有多起竊盜、毒品前科，日前遭到通緝，他所屬的竊盜集團之前遭到永康警方破獲，大橋派出所員警劉耿銘（28歲）正好是承辦員警，對在逃的翁嫌印象深刻，昨日劉員接獲線報，前往犯嫌現身的店家埋伏，並連繫所內2位同事顏利丞（22歲）、呂佩珉（24歲）支援。

劉員等到翁嫌用餐完畢，立刻表明身分，翁嫌一邊說不跑，一邊說要拿手機，逕自往停在路旁的轎車走，不顧劉員攔阻及拉扯，上車發動引擎就「落跑」，車往快車道衝了10多公尺，後方貨車還差點撞上。

台南代理市長李孟諺、警察局長黃宗仁到院慰問員警。(莊曜聰攝)

警方鑑識採證。(莊曜聰攝)

眼看同事卡在車上，顏、呂2人急忙衝上前破窗，要翁嫌停車，翁倒車後往前準備逃逸，2名員警見苗頭不對，掏槍對車身及車輪射擊，一連開了6槍，其中1槍打中翁嫌胸部，車撞上安全島停下，劉員才脫困，現場血跡斑斑，也嚇壞路過民眾，翁嫌送往成大醫院急救，傷及心臟不治，3名員警送往永康奇美醫院包紮治療，劉員被拖行撞擊有腦震盪情形，與顏員留院觀察。

劉員在醫院中回憶險況，直說自己不是被輾死就是被安全島夾死，顏、呂2人見同事命懸一線，只好開槍射擊，代理市長李孟諺、市警局長黃宗仁也到院慰問，警政署也力挺員警嚴正執法。

翁嫌已屆8旬的雙親收到兒子消息竟是噩耗，到警所製作筆錄時，其母一度對警方有意見，認為兒子只是拒捕，竟然將人打死就是不對，但相驗後兩老卻又不肯認屍，檢警後續將驗DNA比對身分。

(中時)