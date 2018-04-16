東女慈聖宮四媽祖起駕　二百年歷史遶境十八庄活動展開

烏日東女慈聖宮聯合天上聖母遶境十八庄活動，16日由台中市副市長張光瑤（前）與東女慈善宮主委黃清森（後）扶轎，展開遶境十八庄活動。（黃國峰攝）

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已有202年歷史的大屯媽祖聯合遶境十八庄活動，16日在烏日東女慈聖宮舉行「烏日東女慈聖宮聯合天上聖母遶境十八庄活動起駕儀式」三響起馬炮後，由台中市副市長張光瑤與東女慈善宮主委黃清森扶轎，展開遶境十八庄活動。

活動中大屯區十八庄友宮主委執事、台中市副市長張光瑤、烏日區長林峰輝等，祈求遶境媽祖慈悲，賜福台中，隨後由台中市副市長張光瑤等依序點響三響起馬炮後，東女慈聖宮四媽祖正式起駕，這也是兩百餘年來第一次在頭庄老四媽祖廟舉辦的起駕儀式。

東女慈聖宮主委黃清森指出東園里下哩仔東女慈聖宮天上聖母老四媽祖乃是東堡十八庄頭庄，百餘年來，每逢農曆三月初一，前往各十八庄媽祖廟，恭請十八庄眾媽祖至頭庄相聚，隔天再一起出發遶境十八庄，護佑黎民蒼生。今年18庄宮廟主委決議，農曆三月初一（國曆3月16日）在東女慈聖宮舉辦簡單而隆重的起駕儀式，17日再與樂成宮旱溪媽祖隊伍會合，展開共長達22天的遶境活動。

據說大屯媽祖聯合遶境十八庄活動，從嘉慶丙子年（西元1816年）至今，已有202餘年的歷史。而東女慈聖宮供奉的天上聖母最早在「半路店仔尾」，由林泉等三兄弟至南瑤宮請回了天上聖母四媽的金尊至家中供奉，因此四媽先作了林氏家神，後又在庄中多顯聖威，才逐漸成為庄人共同信奉的守護神，民國79年始創建東女慈聖宮。

(中時)

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