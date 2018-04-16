教育部同意 竹市關埔3校調增班級人數

新竹市政府16日獲教育部通過調高關埔、龍山與科園國小3校班級人數，再上關東國小4校可容納新生最大量約1350人，已可容納關埔地區學齡孩童。（陳育賢攝）

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鑑於新竹市關埔地區家長擔心孩子因學校名額不足而無法就近入學，新竹市政府特別專案向教育部申請調高關埔、龍山與科園國小等3校班級人數至35人，再上關東國小4校可容納新生最大量約1350人，已可容納關埔地區學齡孩童，維護學生就學權益。

市府教育處表示，因應竹市東區學齡人口增加，市府除辦理校舍工程外，同時積極向教育部申請專案調高班級人數，以舒緩學生入學需求，昨天獲教育部同意龍山、關埔及科園國小專案辦理調高班級人數編班，每班以35人為上限，以維護教育品質。

另，新竹市國中、小學總量入學管制學校於4月14日已完成入學登記作業，關埔與龍山國小總計發出1267分入學通知，當日共有866人辦理入學登記，平均登記率為68.4％，扣除重複登記兩校的305人，實際總登記人數為561人。

而根據戶政單位提供的關埔與龍山國小學區2018學年度學齡人口數資料，每月人數均有正常的增減流動現象，並無大幅人口移入等快速增加現象，因此龍山、關東、科園、關埔4校均可容納關埔地區的學齡孩童。

後續則依學校核定人數辦理報到，關埔國小與龍山國小於4月28日辦理報到，關東國小與科園國小則於5月12日辦理報到。

為因應未來該區可能的人口增加情形，教育處另著手進行校舍增建與修繕工程，包含關東國小關愛樓已擴建為4層樓，教室數量從18間增為36間：關懷樓24間教室補強工程預計8月完工。龍山國小群英樓拆除重建案，已展開規畫設計，未來將從原有的20間教室增設為31間。

此外，關埔國小目前規畫為每年級8班，未來也將全面評估增班可能性，並研修「新竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」等相關規定，以回應增加班級校舍與落實居住事實的訴求。

(中時)

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