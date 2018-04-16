2018年04月16日 19:41 中時 謝瓊雲

今年中部地區龍眼蜜產量比起前兩年大增，品質風味也更濃郁香醇。（謝瓊雲攝）

員林市山區龍眼花盛開股股分泌花蜜，加上天公作美，辛勤的蜜蜂們滿載而歸也讓蜂農們終於盼到久違的豐收。（謝瓊雲攝）

彰化》天公作美 龍眼花盛開、泌蜜量大 今年蜂農笑得好甜蜜 圖

謝瓊雲／彰化報導

龍眼花盛開，今年蜂農好甜蜜！中部地區因氣候恢復平穩風調雨順，荔枝龍眼花大爆發，溫度升高也促進花朵泌蜜，今年蜂蜜產量可望比往年增加5成以上，品質更好、價格也可降低1至2成，愛吃蜜的民眾正是賞味最佳時期。

員林市農會蜂產銷班第一班班長張至程表示，自霸王寒流來襲後，一連幾年果樹元氣大傷待休養，花期與雨水不湊巧，蜂群採不到蜜，導致蜂蜜連年歉收，價格居高不下，去年更是有錢還買不到純蜂蜜。

張至程說，去年龍眼花開時被幾波大雨打落，加上天冷導致流蜜量銳減，蜜蜂群採不到蜜；今年清明連假一波寒流過境後，龍眼樹全都集中開花，近來盛花期加上高溫悶熱，促進花蜜分泌，每隻蜂都滿載而歸，不只產量充足，因雨水少、香氣更濃郁，風味口感與營養價值都更好。

員林市農會推廣部主任曹理貴表示，今年中部氣候好，荔枝、龍眼花開情況都爆大量，加上花期無大雨，使蜂蜜收成大好，加上今年南部冷熱溫差大收成仍不理想，中部地區蜂農總算盼來久違的豐收年。

曹理貴說，目前各班蜂農都正在採收新鮮蜂蜜，月底將與產銷班員們開會，待蜂農將蜜送交SGS檢驗報告通過後，確認安全無虞才會再進行頂級蜂蜜的收購，去年1斤半大瓶裝售價800元、半斤小瓶裝2入禮盒600元，今年售價未定但將更親民，蜂蜜皆採玻璃瓶裝，保證安心安全，即日起開放預購。

(中時)