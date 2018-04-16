天公作美　龍眼花盛開、泌蜜量大 今年蜂農笑得好甜蜜

員林市農會蜂產銷班第一班班長張至程近日正在山區忙著採收龍眼蜜，天公作美，雨水與花期錯開，今年蜂蜜品質與產量都大好。（謝瓊雲攝）

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今年中部地區龍眼蜜產量比起前兩年大增，品質風味也更濃郁香醇。（謝瓊雲攝）
員林市山區龍眼花盛開股股分泌花蜜，加上天公作美，辛勤的蜜蜂們滿載而歸也讓蜂農們終於盼到久違的豐收。（謝瓊雲攝）

彰化》天公作美　龍眼花盛開、泌蜜量大 今年蜂農笑得好甜蜜 圖

謝瓊雲／彰化報導

龍眼花盛開，今年蜂農好甜蜜！中部地區因氣候恢復平穩風調雨順，荔枝龍眼花大爆發，溫度升高也促進花朵泌蜜，今年蜂蜜產量可望比往年增加5成以上，品質更好、價格也可降低1至2成，愛吃蜜的民眾正是賞味最佳時期。

員林市農會蜂產銷班第一班班長張至程表示，自霸王寒流來襲後，一連幾年果樹元氣大傷待休養，花期與雨水不湊巧，蜂群採不到蜜，導致蜂蜜連年歉收，價格居高不下，去年更是有錢還買不到純蜂蜜。

張至程說，去年龍眼花開時被幾波大雨打落，加上天冷導致流蜜量銳減，蜜蜂群採不到蜜；今年清明連假一波寒流過境後，龍眼樹全都集中開花，近來盛花期加上高溫悶熱，促進花蜜分泌，每隻蜂都滿載而歸，不只產量充足，因雨水少、香氣更濃郁，風味口感與營養價值都更好。

員林市農會推廣部主任曹理貴表示，今年中部氣候好，荔枝、龍眼花開情況都爆大量，加上花期無大雨，使蜂蜜收成大好，加上今年南部冷熱溫差大收成仍不理想，中部地區蜂農總算盼來久違的豐收年。

曹理貴說，目前各班蜂農都正在採收新鮮蜂蜜，月底將與產銷班員們開會，待蜂農將蜜送交SGS檢驗報告通過後，確認安全無虞才會再進行頂級蜂蜜的收購，去年1斤半大瓶裝售價800元、半斤小瓶裝2入禮盒600元，今年售價未定但將更親民，蜂蜜皆採玻璃瓶裝，保證安心安全，即日起開放預購。

(中時)

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