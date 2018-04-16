竹市身障者專屬手搖車體驗夢想成真

為了讓身障朋友能實現騎自行車的夢想，新竹市政府16日舉辦「身心障礙手搖自行車體驗活動」。（陳育賢攝）

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為了讓身障朋友能實現騎自行車的夢想，新竹市政府16日舉辦「身心障礙手搖自行車體驗活動」。（陳育賢攝）
為了讓身障朋友能實現騎自行車的夢想，新竹市政府16日舉辦「身心障礙手搖自行車體驗活動」。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

為了讓身障朋友能實現騎自行車的夢想，新竹市政府16日舉辦「身心障礙手搖自行車體驗活動」，市長林智堅也特別騎著YouBike與15位騎乘手搖自行車的身障騎士一同繞行水景廣場，之後並頒發手搖車體驗活動結業證書，恭喜身障朋友完成馳騁車道的夢想。

市府社會處指出，手搖自行車是由「自行車暨健康科技工業研究發展中心」研發，中華大學從旁協助，開發出專屬於身障朋友的自行車，整輛手搖車90％的零件，均全由台灣廠商自行研發，騎乘方式以划船姿勢為概念，「雙手搖動」替代「腳踏」，不僅能有效鍛鍊腹肌及背肌等核心肌群，更實現自由騎乘自行車的夢想。

未來市府將在南寮漁人碼頭添購10台手搖車，提供新竹市的身障朋友免費租借，加上新竹左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸線形成的微笑水岸，設施不斷升級，要讓身障朋友也能體會舒適便利的設施。

市長林智堅表示，從前新竹市的公園無障礙設施不足，讓身障朋友難以親近，他上任以來除了推出無障礙微旅行、輔具專車服務，更致力打「以人為本」的城市環境，從護城河親水公園、新竹綠園道、錦華公園，到我們現在所處的水景廣場，不僅變得明亮舒適，步道更是平坦寬敞，要讓身障朋友與長輩使用起來更加方便。

社會處長陳雪慧表示，大部分肢體障礙者無法騎乘一般自行車，加上長期坐臥輪椅上，缺乏合適的運動，常導致嚴重的脊椎側彎，影響身心健康，2018年特地規畫兼具夢想性、休閒性及運動性的1系列手搖自行車體驗活動，包括遴選17名適合騎乘的肢體朋友，透過安全操作訓練、實際車道騎乘訓練、集訓等課程的扎實訓練，最後實現17公里海岸線騎乘的夢想。

陳雪慧說，手搖自行車的設計讓下肢體障礙而無法充分運動者，可以透過雙手搖動，促進心肺功能、增加上肢肌耐，為了讓參與此次活動的身障朋友不只是學會了騎乘手搖自行車，更要能安全及專業騎乘。

市府因此安排了系列教學、訓練及自行車道騎乘活動，讓參與的17位身障朋友完成體驗課程，成為專業的手搖自行車騎士，未來也將成為市府推動手搖自行車相關活動的種子老師，期待能讓更多的身障朋友一起來參與這項能增進身心健康的好運動。

(中時)

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