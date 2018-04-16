與Wanna One體驗One by one視訊活動

2018年04月16日 18:42 中時 李承陽

Wanna One活動內容豐富。（華納提供）

「次世代韓流天團」Wanna One 2018年以「2018 Golden Age Begins」作為主題概念，展開新一年的活動，推出最新韓語迷你二輯《0+1=1 (I PROMISE U)》，以主打歌〈BOOMERANG〉通殺各大音樂節目及榜單冠軍寶座。在世界各地都擁有高人氣的他們，也將於4月透過台灣限定快閃咖啡店，和台灣粉絲「越洋見面」。

Wanna One自發行最新韓語迷你二輯《0+1=1 (I PROMISE U)》，便成為各大音樂排行榜之榜首，更不負眾望拿下多座音樂節目的冠軍獎盃，坐實「大勢天團」名號。除了音樂成績亮眼，他們也在16日公開了第三季的團體綜藝節目《Wanna One GO : X-CON》預告，透露會展現更多不為人知的自然面貌。

Wanna One韓語迷你二輯《0+1=1 (I PROMISE U)》台灣獨占贈品盤雙版本，Day版全球獨家首批限定加贈「雙面寫真大型書籤1套(共12張)」、「台灣Wannable限定神秘福利兌換卷」；Night版首批限定加贈「台灣獨占收錄中文字幕DVD」、「台灣Wannable限定神秘福利兌換卷」，數位已全面上架，實體專輯4月20日正式發行。

除此之外，Wanna One台灣限定快閃咖啡店也同時與實體專輯開跑，只要憑台壓版專輯內附「福利券」，就可點「Wanna One IPU主題套餐」1次（餐點費用另計），並獲得Wanna One限量杯墊+餐墊乙套，及成員寫真杯套隨機1款（全11款）；另外還可兌換「Wanna One IPU悄悄話電話亭」權利，與Wanna One成員一對一的「類視訊」體驗1次。

(中時)