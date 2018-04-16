美麗孟宗竹林全伐除？林管處：違約收回復育造林

林務局透過訴訟收回水里鄉山區大片竹林，並完成整地、新植苗木造林。（沈揮勝攝）

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竹林砍伐殆盡。（沈揮勝攝）
新栽苗木絕大多數已成功存活，圖為台灣針葉一級木「肖楠」。（沈揮勝攝）
「光蠟樹」苗木，成長的狀況很不錯。（沈揮勝攝）
工寮變別墅、林地現違建；林務局南投林管處透過訴訟收回竹林，並落實造林。（沈揮勝翻攝）
工寮變別墅、林地現違建；林務局南投林管處透過訴訟收回竹林，並落實造林。（沈揮勝翻攝）

位在南投縣水里鄉，集集大山的支脈烏土窟山區有大片孟宗竹，林相、氛圍迷人；但去年下半年有近2公頃遭全面伐除，現場竹稈排列有序，顯是有計畫整地。林務局南投林管處表示，原承租違規使用林地，經訴訟收回並執行復育造林，現苗木都已存活，再過幾年可望恢復蓊鬱！

南投林管處祕書王怡靖表示，轄內之南投、彰化與雲林地區，從1994年至今，透過訴訟收回之違規與違約林地總共有37筆、面積315.05公頃；其中多數為承租人在林地上興築違建，或是違約開發茶園、種植非造林樹種。

王怡靖指出，對於承租人違反契約行為，林管處通常都是先函文要求改善，若勸導超過3次仍未依約履行，才開始尋求法令途徑解決；過程往往是冗長的，其間還常得面對陳情；也可能遇到「資本雄厚」的業主，硬是要撐到底，有時候單一個案，就要歷經好幾年。

像烏土窟這片竹林，面積為9.86公頃，員依規定准許張姓承租人搭建30坪工寮，供工人暫歇、避雨或貯放農用器材；但承租者卻大興土木，不但擴建為56坪，還蓋得像別墅一樣，林務局透過法律途徑收回，其中1.91公頃因竹林老化，去年伐除重新造林。

樹種以台灣針葉一級木肖楠，以及本土闊葉樹種光蠟樹為主，目前苗木存活率相當高，超過9成。

水里工作站主任秦思原表示，應該是去年秋冬水氣足夠，再加上土地肥沃使然。除了承租違約收回之300多公頃，以及林農放棄承租之國有林業用地接管地83筆、26.83公頃外，對於其他林班地都將加強巡護、落實造林與保育。

(中時)

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