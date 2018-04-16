中市綠川上游整治完成 營建署：下游經費不會跳票

2018年04月16日 19:07 中時 陳淑芬

立法院內政委員會及營建署等一行人16日到台中考察汙水下水道建設，並參觀綠川。營建署副署長吳宏碩參觀綠川時表示，敬佩台中市府將最難做的地方率先做好，綠川上游已整治完成，下游整治是透過前瞻計畫的「水與環境」補助經費，相關經費絕對不會跳票。

營建署副署長吳宏碩及立法院內政委員會召委洪宗熠等人16日一行考察台中汙水下水道建設，並在下午2時30分抵達綠川參觀，由台中市副市長林陵三、水利局長周廷彰等人陪同。周廷彰在簡報指出，綠川整治將往下游段延伸，爭取中央前瞻計畫補助，其中，內政部營建署補助約9.3億元，綠川全流域治理預計在109年底完成。

吳宏碩表示，很敬佩台中市政府團隊將最難做的地方率先做好，為響應行政院的前瞻計畫，一定會有許多縣市政府前來觀摩取經。目前綠川上游已整治完成，下游部分是透過前瞻計畫的「水與環境」持續補助經費，經費絕對不會跳票。

至於汙水下水道建設，吳宏碩指出，營建署近十年補助台中市累積近140億元，台中目前正在進行14項系統計畫，若執行率越高時，營建署將透過滾動式檢討，隨時調整經費，支持台中的汙水下水道、再生水及河川整治等建設。

洪宗熠則表示，從小時候都覺得台中的河川是髒髒臭臭的，看到綠川煥然一新，很高興、也很感動，相信其他縣市會效法台中的河川整治成果，他並期待台中成為全國各縣市楷模。

(中時)