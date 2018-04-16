彰檢1107萬緩起訴處分金 挹注公益與偏校

彰化地檢署上午舉辦緩起訴處分金成果發表與明年補助款申請說明會。(謝瓊雲翻攝)

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彰檢將緩起訴處分金暨認罪協商金挹注公益、弱勢與教育已行之有年，上午的成果交流發表熱鬧又溫馨；檢察長黃玉垣(左三)也親自上台與舊館國小歌仔戲小花旦們表演同樂。(謝瓊雲翻攝)
彰化縣去年總計有28所學校獲彰檢補助，檢察長黃玉垣(左2)特別頒發獎狀表揚受補助的績優學校與團體。(謝瓊雲翻攝)

彰化地檢署16日舉辦緩起訴處分金成果發表與明年補助款申請說明，檢察長黃玉垣頒獎狀表揚106年度受補助的績優團體；今年度總計由緩起訴處分金及認罪協商金收入提撥對1107萬元補助公益團體，明年度則預計提撥1550萬2千元，正受理申請中。

包含彰興國中、芬園鄉茄荖國小、埔心鄉舊館國小等學校，去年都獲補助運用於客語教育、歌仔戲等特色課程發展，彰檢另外針對犯罪被害人補助1735萬8仟元；成果發表會上舊館國小學童粉墨登場，以歌仔戲「彰化味」引場，小演員連唱帶演，展現緩起訴處分金運用的在地特色；彰興國中、彰化縣基督教青年會（YMCA）也就補助方案成果進行動態發表。

黃玉垣表示，去年度共計編列緩起訴金及認罪協商金6千325萬3000元，補助37個單位、43件受補助案，包含全縣28所中小學社區生活營及9個公益團體；共計補助1千675萬8000元。今年表揚的績優單位如彰化縣榮譽觀護人協進會、喜樂保育院、小嶺頂愛啟兒關懷協會等，都在署內展出靜態成果，盼能讓各界看見緩起訴處分金運用於公益社福與教育等各方面的豐碩成果。

黃玉垣說，緩起訴處分金暨認罪協商金挹注公益團體行之有年，不論在犯罪防治、更生保護、被害人補償或法律宣導、扶助上，均有令人矚目之績效。明年度預計補助總額再往上提升至1千550萬2000元，盼能有更多單位受惠。

除邀請各補助單位交流成果、相互切戳觀摩；彰檢針對明年度新方案申請與核銷等問題，請來前中山醫學大學教授翁慧圓、彰檢會計主任廖美鑾及處分金執行秘書林慧真進行方案撰寫、申請與核銷講解，並由主任檢察官詹常輝主持綜合座談，讓大家進行問題釐清及建議發表與討論。

(中時)

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