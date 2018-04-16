最強老爸為女按摩兼伴遊 任達華凍齡當「女兒的男朋友」

2018年04月16日 19:20 中時 徐桐炘

任達華昨晚才以香港金像獎評審團成員身份出席頒獎典禮，今奔台為按摩椅活動站台，被問黃秋生和新科影帝古天樂都在台上強調「香港電影」重要性，他表示：「不能解讀別人的言論。台灣有台灣的電影，香港有香港的電影，大陸有大陸的電影，每個地方都有好電影，電影代表每個地方的文化，不能去歸類。」

談到香港影業發展變化，任達華認為去年成本低了許多，「但是無所謂，反而能把人物拍的好看。」他認為有些電影花大錢拍動作、做特效，反而忽略人的情感，開玩笑比手畫腳說：「像《變形金剛》都喀擦喀擦的，看完就忘掉了。」他還特別讚賞國片《血觀音》：「好看！」

任達華和名模妻琦琦的女兒任晴佳遺傳到好基因，不但擁有高顏值，還有一雙白皙長腿，他被問女兒是否已有男友，大呼：「現在還小！」更不願透露何時會點頭讓女兒交男友，只能說愛女心切，他更表示現在勤練身體，體脂肪維持在15，希望成為「女兒的男朋友」，不但陪女兒游泳、滑雪，還幫她按摩，再讓女兒幫媽媽踩背，一家人都極注重健康。

任達華今也成為最強推銷員，不但用深蹲展現坐完按摩椅後的翹臀力，還建議品牌送按摩椅給因戲結緣的昆凌和周杰倫夫婦，更強調母親節將至，已經身為母親的昆凌值得擁有一台，未料遭對方反將一軍：「那要周杰倫演唱會門票！」他急忙笑說先送按摩椅就有機會拿到。

(中時)