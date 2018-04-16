「食肉怪病」蔓延澳洲維多利亞 眾醫束手無策

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最近要前往澳洲維多利亞的國人請注意！一種名為「布如里氏潰瘍」（Buruli Ulcers）的食肉性細菌正在當地擴散，過去4年來維州病例竟暴增400％。它是常見於非洲的皮膚疾病，一旦感染，它會逐漸蠶食人的皮膚和微血管，抑制人體免疫功能，最後導致組織壞死。多位澳洲醫師呼籲政府，趕緊找出疫情在該州急速惡化擴大的原因。

醫療人員表示，目前仍不知如何預防這種疾病，由於對病毒散播方式缺乏瞭解，所以不清楚人類如何感染，造成該病得不到有效控制。去年維州的感染人數上升到275人，創下歷史新高，比前年大幅增長51％。

傳染病專家歐布萊恩醫師表示，布如里氏潰瘍在當地已變得「更加可怕地普遍，症狀也更嚴重」，他說，不清楚這種好發於熱帶地區出現的疾病，怎麼會出現在氣候適中的維多利亞。

歐布萊恩與其他醫師在《澳州醫療期刊》發表的研究報告，呼籲政府提供金援，以研究該病的成因與防治。「沒有人知道究竟怎麼回事、也查不到傳染蔓延的途徑，它是個謎。」他表示，曾有理論推敲，疫情可能與降雨、土壤類型、野生動植物等有關，蚊蟲叮咬或負鼠都可能散播，當局去年在負鼠糞便中發現該細菌。

維州衛生部門則回應，過去10年來已在布如里氏潰瘍的研究上撥款超過百萬澳元，並且持續進行公衛教育推廣以促進民眾對該病的認識。

(中時)

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