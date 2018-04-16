土地與建物沒說的秘密 大數據查詢讓你一目了然

2018年04月16日 19:29 中時 吳岳修

「淡水區女力最強有53.5％女屋主，坪林區房屋79％是男人天下」、「40歲至60歲屋主佔了新北總數一半」，大數據時代來臨，新北市地政局推出「地政統計資料查詢系統」簡易圖型版，民眾只要上網點選想要查詢建物或地價資料，小幫手會用簡單明瞭數據與圖型說明，讓地政資料不再艱澀難懂。

地政局表示，房屋與土地等居住訊息永遠是民眾最關切生活大事，包括租屋或買房不想找太老的房子、公告地價最高是哪一區、登記屋主幾歲等問題，但過去進入政府公開資料查詢時，映入眼簾數據多又繁雜，為了讓民眾適當運用政府公開資料，特地應用地籍資料庫統計大數據，再經由程式設計師將數據簡單圖表化，讓民眾對查詢資料一目了然。

新北市地政局目前提供地政資料查詢系統中，共有建物屋齡統計、建物所有權人統計、公告地價與現值統計、土地建物登記統計四大項，底下再依最高、最低、性別等細項分門別類，民眾依所要查詢內容逐一點選即可。

記者實地操作發現有趣地政資料，以2018年3月為主，林口區平均屋齡14年最年輕，最老是平溪區53年； 40歲至60歲屋主佔了全新北總數一半；屋主持有房屋平均最久為石門區20年、板橋區17年，最短林口區8年；女性屋主比例最高為淡水區53.5%，堪稱女力最強行政區，坪林區則高達79％是男人所有。

(中時)