潘孟安到台中招商：投資屏東正是時候！

2018年04月16日 19:54 中時 盧金足

屏東縣政府委託城都顧問公司舉辦屏東舊酒廠及第二路外停車場BOT招商說明會，廠商出席踴躍。（盧金足攝）

屏東縣長潘孟安強調，屏東以往以農業為主，發展較慢的缺點，基期較低，但也是發展的契機，「現在投資屏東正對時！」（盧金足攝）

屏東市舊酒場停車場BOT案具交通、人潮聚集、基地方正，且權屬單純等開發優勢，可做為零售、餐飲、娛樂及旅館等使用。（盧金足攝）

屏東縣長潘孟安16日帶隊到台中為屏東舊酒廠及第2路外停車場BOT招商，為吸引投資釋出大利多，中北部投資飽和，希望有外溢效果，從蛋黃區外溢到蛋白區，該BOT案占地3000多坪，可規畫停車場、旅館及商場等複合式經營，潘孟安向中部廠商招手「投資屏東正對時！」

台中市人口數躍升全台第2大城，連國境之南也到台中拚經濟！這場由潘孟安親自到台中舉辦的「屏東舊酒廠及第2路外停車場BOT招商說明會」，業者出席踴躍，包括壽險業者、開發業者、建設公司、旅館業者、文創業者等多家廠商，看好屏東重大建設，及觀光人潮商機。

潘孟安強調，台灣五星級飯店密度極高的地區，恆春半島名列前茅，該BOT案地點位在屏東市，極具交通優勢，之前可能條件較嚴苛，未對廠商造成大誘因，現在經檢討營運年限，及商業區用地開發複合式停車場、商場旅館等功能，縣府為業者搭起營運平台。

「屏東以往以農業為主，發展較慢的缺點，基期較低，也是發展的契機！」潘孟安向中台灣廠商喊話「歡迎到屏東築夢」，屏東和1年前、2年前已經不一樣，蛻變成南台灣的蛋黃區，而且屏東市以往因航道因素，被限建40年，現在市區全面解除限建，都市改造重新活絡。

潘孟安說，北部和中部投資飽和，希望有外溢效果，從蛋黃區外溢到蛋白區，屏東擁有保存最好的菸廠量體，也有100多棟日式眷村，號召產業進駐經營，啟動文創和旅遊、飯店等營運模式，且屏東陽光充足，天氣不會像北部濕冷，可以開闢養生村投入長照產業，讓長者來屏東Long Stay。

「未來屏東市極具發展潛力！」潘孟安進一步說明，爭取前瞻計畫重大建設，帶動屏東縣整體發展，近期招商成果包括高雄榮總屏東大武分院投資70億、義大屏東醫院投資100億元等，持續有民間廠商對投資屏東表示興趣。

屏東縣政府更持續釋出各項利多，受矚目的重大建設如屏東至潮州高架雙軌電氣化、青島街文創園區、萬年溪水岸環狀藍綠帶及殺蛇溪生活心樂章等，以前屏東較少受到「關愛的眼神」，現在屏東發展起飛，投資景可期。

與會廠商對該投資案表達興趣，但也關切商業潛能尚不足，屏東縣府需營造更多亮點，另針對權利金收取方式、土地租金優惠及多元開發等議題。

屏東縣府城鄉發展處長張桂鳳表示，屏東正透過交通建設聯繫台中及高雄消費族群，也在屏東市區及周邊藉由文化設施及環境改造等政策，增加投資亮點。

為提升民間機構投資誘因，屏東縣府舉辦屏東舊酒廠及第二路外停車場BOT案招商，於可行性規畫階段舉辦招商說明會，交流潛在投資商意見，創造縣府、廠商和地方繁榮三贏。

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(中時)