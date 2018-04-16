唱歌「走音」被狂酸！鬼鬼吳映潔坦然：我想當一個做自己又誠實的人

吳映潔16歲出道至今一直選擇勇敢、誠實做自己。（《Bella儂儂》提供）

友善列印
中時
吳映潔一直選擇勇敢、誠實做自己。（《Bella儂儂》提供）
吳映潔一直選擇勇敢、誠實做自己。（《Bella儂儂》提供）

吳映潔（鬼鬼）在2005年、年僅16歲時，就出現在電視機上，當時她不情願拉著二胡，嘟著嘴向電視機前的媽媽喊話：「不要再逼我學二胡了，我不喜歡！」直率的模樣讓人印象深刻，13年過去了，日前接受《Bella儂儂》雜誌專訪，她已不是那個被媽媽逼著學二胡的女孩，侃侃而談網友對自己的負面言論，但她的勇敢無懼從未改變。

被問到唱歌走音成為新聞話題時，她呵呵的笑了幾聲，爽朗地說：「我不是一個厲害的歌手，我會緊張、會喘、有可能走音，但我還是喜歡唱歌，這是我必須學著做好的事，我只能告訴自己要面對，多去累積舞台經驗，做得更好。」沒有多少人願意把真實的自己攤在鏡頭前，但她說：「我想當一個做自己又誠實的人。」

很多人是從鬼鬼到韓國發展後才開始注意到她，憶起在韓國受訓的日子，她說：「那段時間我覺得自己像嬰兒，來到一個語言不通的國度，每天開始像學生般生活，習舞、練唱，雖然只有三個月，但那段時間真的讓我學到很多。」即使後來不如預期發展順利，她仍感謝這段經歷，「雖然人生有很多不如預期的事，但我從來不後悔」。

(中時)

最強老爸為女按摩兼伴遊 任達華… 新手媽難為 楊千霈「那裡」出問…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。