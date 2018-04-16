唱歌「走音」被狂酸！鬼鬼吳映潔坦然：我想當一個做自己又誠實的人

2018年04月16日 19:44 中時 林淑娟

吳映潔一直選擇勇敢、誠實做自己。（《Bella儂儂》提供）

吳映潔一直選擇勇敢、誠實做自己。（《Bella儂儂》提供）

吳映潔（鬼鬼）在2005年、年僅16歲時，就出現在電視機上，當時她不情願拉著二胡，嘟著嘴向電視機前的媽媽喊話：「不要再逼我學二胡了，我不喜歡！」直率的模樣讓人印象深刻，13年過去了，日前接受《Bella儂儂》雜誌專訪，她已不是那個被媽媽逼著學二胡的女孩，侃侃而談網友對自己的負面言論，但她的勇敢無懼從未改變。

被問到唱歌走音成為新聞話題時，她呵呵的笑了幾聲，爽朗地說：「我不是一個厲害的歌手，我會緊張、會喘、有可能走音，但我還是喜歡唱歌，這是我必須學著做好的事，我只能告訴自己要面對，多去累積舞台經驗，做得更好。」沒有多少人願意把真實的自己攤在鏡頭前，但她說：「我想當一個做自己又誠實的人。」

很多人是從鬼鬼到韓國發展後才開始注意到她，憶起在韓國受訓的日子，她說：「那段時間我覺得自己像嬰兒，來到一個語言不通的國度，每天開始像學生般生活，習舞、練唱，雖然只有三個月，但那段時間真的讓我學到很多。」即使後來不如預期發展順利，她仍感謝這段經歷，「雖然人生有很多不如預期的事，但我從來不後悔」。

(中時)