和世界領袖面對面 資深媒體人黃寶慧做有影響力的報導

媒體人黃寶慧集結歷年和世界領袖，包括新加坡總理李光耀、美國老布希總統等人專訪內容，出版《我和總統面對面：黃寶慧與世界領袖的十次對話》一書，16日在新書發表會中，她現場分享其採訪的甘苦談。（季志翔攝）

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資深媒體人黃寶慧突破萬難，和10位世界級領袖面對面專訪，包括前新加坡總理李光耀、美國老布希總統、柯林頓等人，黃寶慧表示，「專訪世界領袖，是走一條艱辛的路，每次都困難重重，但這些大人物對世界所提出的建言，很有影響力，能提供給世人參考。」

黃寶慧是資深電視台主播，畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院碩士、加州聖荷西州立大學傳播碩士及輔大外語學院德文系。回憶1994年，她在老布希來台時，於飯店門口等候，獨家訪問他對當時台灣首次省市長直選的想法，「他在上車前的幾秒鐘給了我簡短的回覆，後來我收到他的親筆回函，給了我很多鼓勵，他告訴我，很抱歉沒能跟我聊更多，也祝我工作順利，希望有機會再到台灣訪問。就是這封簡短的信函，開啟了我專訪多位總統之路。」

專訪多位世界領袖，除了需要做好行前準備功課，即席反應能力和語言能力，都是必備條件。黃寶慧來自嘉義書香世家，祖父輩所成立的蘭記書局，在日治時期出版許多漢文教材，影響深遠，父親則是一名英語老師，黃寶慧說，或許是在這樣的背景之下成長，她自小對語文特別有興趣，「語言是興趣，也是我不斷精進的技藝，我到現在還是有定期在上英語口譯課程，要持續不斷練習，才不會退步。」

黃寶慧說，每一次的專訪都得來不易，像是她為了取得李光耀專訪，足足和新加坡總理辦公室密集通訊了兩年，才換來15分鐘專訪。黃寶慧說，在2000年的訪談中，李光耀也首次針對兩岸關係發表建言，提及「用和平方式解決兩岸問題，而非武力。」相隔18年讀來，仍具啟發性。

而黃寶慧為了專訪巴拿馬總統，足足和巴拿馬駐台大使「英語考試晚餐」持續了一年之久，通過測試，才好不容易取得專訪機會，卻又遇上巴拿馬總統外出，「那次我真的以為自己好不容易爭取到的專訪機會，就要開天窗了，幸好最後順利完成訪問。」

(中時)

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