經典天鵝湖、睡美人 基輔國家芭蕾舞團首次來台演出

享譽國際的基輔國家芭蕾舞團，芭蕾舞水準名列世界前茅，將在6月首次來台，演出柴可夫斯基經典舞劇作品《天鵝湖》。（牛耳藝術提供）

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在台少見的全本經典舞劇《睡美人》，將由基輔國家芭蕾舞團和台灣NSO國家交響樂團攜手演出。（牛耳藝術提供）

享譽國際的基輔國家芭蕾舞團，可說是芭蕾舞星的製造機，擁有多位國際大獎舞者團員，芭蕾舞水準名列世界前茅，將在6月首次來台，演出柴可夫斯基經典作品《天鵝湖》和《睡美人》，展現純正的古典芭蕾舞技藝，同時也將和台灣NSO國家交響樂團合作演出，預計有近200名舞者、樂手同台，製作規模盛大。

基輔是烏克蘭首都，是芭蕾舞的搖籃，像是2014年在索契冬奧開幕式獻舞的斯韋特蘭納．扎哈諾娃（Svetlana Zakharova）、有「古典芭蕾舞之王」封號的列昂尼德．薩拉方諾夫（Leonid Sarafanov），近年火紅紀錄片《芭蕾壞男孩》的主角瑟基．普魯尼（Sergei Polunin），都是來自基輔。

基輔國家芭蕾舞團隸屬於烏克蘭大劇院，擁有151年歷史，和莫斯科大劇院、馬林斯基劇院並駕齊驅為三大劇院。主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，「基輔國家芭蕾舞團，是獲得烏克蘭國家資助的團隊，舞團擁有國際聲望，而基輔也是芭蕾舞的養成基地，能讓台灣觀眾欣賞俄系芭蕾舞的風華樣貌。」

這回演出的舞星陣容包括娜塔莉．瑪莎克（Natalia Matsak） 、安娜塔西亞．榭芙倩珂（Anastasiia Shevchenko）、丹尼斯．納達克（Denis Nedak），以及在國際間廣受歡迎的英國皇家芭蕾舞團前首席馬修．高頓（Matthew Golding），擔任客座演出。

牛效華表示，芭蕾舞劇是全方位的藝術呈現，「在台灣要欣賞純正而完整的古典芭蕾舞劇並不容易，我們希望能一次做到位，採用現場樂團演奏，由烏克蘭大劇院首席指揮密克拉．迪亞杜拉（Mykola Diadiura）親自領軍，相信師承指揮大師小澤征爾的他，能帶領觀眾好品質的演出。」

基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，6月9至10日演出《睡美人》，地點在台北國家戲劇院。

(中時)

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