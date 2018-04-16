吳茂昆被控東華任內溢領獎助金 遭監察院追討172萬元

2018年04月16日 19:45 中時電子報 林毅 、陳怡如 、陳怡如

行政院今傍晚宣布由中研院院士、前東華大學校長吳茂昆出任教育部長，隨即爆出吳在東華校長任內溢領教師獎助金，被監察院要求繳回172萬元，行政院發言人徐國勇強調，相關爭議已釐清，吳絕無自肥，雖然不清楚吳茂昆有無繳回這筆錢，但吳有說過錢對他不是問題，否則以吳茂昆的學術地位，在國外任教的待遇一定遠超過在東華的薪水。

政院公布新教長的記者會竟成爆料大會，有記者問2014年吳茂昆曾被東華教授指控溢領獎助金，掏空學校，甚至包庇特定同仁升遷及在外兼職，徐國勇強調，吳茂昆2011年先擔任東華講座教授，每月有5萬元補助，這是擔任校長前就有的，不能說是自肥。

而每所大學都有學術獎助評審委員會，因為吳茂昆是國際上知名超導體科學家，還曾被提名諾貝爾物理獎，因此該校委員會才決定給吳頂尖人才的25萬獎助金，而且這也不是吳當校長後通過的。

至於東華教授指吳茂昆循私讓特定教授升職，徐國勇說，大學教師升職都要經過三級三審，不是校長一人可決定，而且若有人覺得不公，也有救濟程序。

針對監察院2014年12月曾認定吳茂昆未履行講座教授授課義務，卻支領該校頂尖人才獎勵金，要求吳繳回172萬元，徐國勇說，他不知道吳茂昆有無繳回，但吳曾說，錢對他沒有問題，他絕不是為了錢到東華大學。

徐國勇說，吳茂昆若留在美國哥倫比亞等長春藤大學，待遇一定比回台任教好很多，回來完全是為了台灣這片土地。

(中時電子報)