古蹟失火不能硬來 手腳輕輕來救災

2018年04月16日 20:35 中時 邱立雅

古蹟失火了怎麼辦？消防水柱直接沖下去嗎？大葉大學消防學士學位學程師生與新竹縣消防局合作，16日帶領關西鎮民在縣定古蹟「關西分駐所」實際演練，模擬文化資產建築火災發生時，如何進行緊急應變，啟動自助並共助機制並進行緊急通報導入消防機關及文化主管機關的公助模式，透過演練提升文化資產防救災能力。

消防局災害預防科指出，古蹟、歷史建築等建築類文資面臨火災的威脅最大，一旦發生常造成嚴重的毀損，且文資防救災程序和一般防救災程序不同，古蹟防災應兼顧人身安全保護及文化資產價值的完整保存。

這次演練展示以噴灑水霧方式救火，避免強力水柱直接沖擊古蹟造成二次傷害，消防局災害預防科表示，在演練過程中，重要文物的搶救也是保存古蹟文資價值的關鍵作業，在火勢經控制後，也應由消防人員會同文資專業人員進入火場處理殘火及再次巡視文化資產，避免不必要的文資災損。

此次演練重點包括鄰近里民執行初期滅火、人員避難引導、管理人及守護團體進行重要文物搶救並整合消防機關投入公助救災等重點項目。演練結束後隨即進行互動式防災實務體驗教學活動，教導民眾正確使用消防安全設備等系列闖關活動，藉由系列活動與課程提升文物資產的防災力。

(中時)