小貨車行駛國道爆胎側翻 釀1死1命危

2018年04月16日 20:35 中時 葉書宏

沈姓男子駕駛小貨車16日中午12時許，行經國道3號北上52公里處，疑因左後輪爆胎、車輛失控側翻，釀成車上2乘客1死1命危。（葉書宏翻攝）

34歲沈姓男子駕駛小貨車16日中午12時許，行經國道3號北上52公里處，疑因左後輪爆胎、車輛失控側翻，釀成車上2名乘客1死1命危悲劇，沈男僅輕微擦傷無礙，沈男向警方表示「因爆胎車輛才會失控！」詳細車禍原因待進一步釐清。

警方調查，沈男駕駛小貨車滿載冷氣維修設備和材料，46歲蔡姓男子坐在副駕駛座，22歲楊姓男子坐在貨車後車斗，當時剛從大溪施工結束，正要返回位於新北市中和區的公司，3人都是同一公司員工。

小貨車中午12時許，行經國道3號北上52公里處，疑因左後輪爆胎、車輛失控側翻，楊男當場被拋飛墜落在一旁路肩昏迷不醒，蔡男則受困在車內動彈不得，沈男僅輕微擦傷，自行爬出車外求救。

警消獲報抵達，楊男當場失去生命跡象，送醫後宣告不治，蔡男受困在車內臉部發黑、不斷哀號，消防人員利用破壞機具將他救出，送醫過程中一度失去生命跡象，所幸經由亞東醫院急救恢復，但仍昏迷不醒、尚未脫離險境。

車禍發生後造成交通受阻，影響國道3號北上2車道，警方在1個小時後將車禍事故排除，交通恢復順暢。

(中時)