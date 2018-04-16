亞運》雅加達交通差 代表團就近尋覓中繼站

印尼首都雅加達的交通相當糟糕，讓中華亞運代表團傷腦筋。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／印尼雅加達報導

2018印尼亞運8月18日將在雅加達、巨港兩個城市展開16天賽會，由體育署與中華奧會組成的參訪團16日正式勘查各比賽場館，儘管技擊類賽場與主場館都相當集中，雅加達的塞車卻是最大問題，體育署競技組長洪志昌也就近尋覓飯店，希望屆時作為支援代表團的「中繼站」。

印尼亞運主要將首都雅加達分為兩個賽區，加上巨港賽區進行賽事，其中賽區一包括要進行開閉幕式與田徑比賽的主場館GBK體育場，以及射箭場、棒球場、壘球場，而進行羽球與籃球決賽的Istora體育館、進行跆拳道、空手道、柔道、克拉術、角力、擊劍的雅加達會議中心，以及水上運動中心，都位於GBK運動園區。

可以容納超過7萬人的雅加達GBK體育場，將是印尼亞運開閉幕與田徑比賽的場地。（李弘斌攝）

然而，從選手村要搭接駁車到賽區一，雅加達的糟糕交通就是一大變數，不塞車也要40分鐘，也讓由洪志昌與全國體總會長張朝國領軍的參訪團，除了勘查場館之外，也在主場館附近尋覓合適的飯店。

「印尼交通沒有我們想像的容易，很會堵車，我們找看看附近有沒有住宿的環境，讓選手隔天比賽或中午鄰近有休息的地方，」洪志昌說：「後續可能會訂一些房間，讓我們的選手能就近在這個場區休息，支援團隊包括防護、醫療也可以在那邊住，就近服務我們的選手。」

印尼亞運比賽種類眾多，體育署長林德福日前表示，我國在本屆亞運可望組成史上最大代表團，洪志昌評估，中華代表團的參賽選手約在450至500人之間，加上教練團與隊職員可能破600人，陣仗相當龐大。

(中時電子報)

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