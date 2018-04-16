亞運》戴資穎今年首冠福地 空調強風是隱憂

2018年04月16日 21:20 中時電子報 李弘斌 ／印尼雅加達報導 ／印尼雅加達報導

1961年興建的伊斯托拉體育館，因應本屆亞運封館兩年翻新，於今年1月23日重新開幕，將是亞運羽球與籃球決賽場地。（李弘斌攝）

「世界球后」戴資穎1月下旬在印尼羽球大師賽贏得個人今年首冠，比賽的伊斯托拉（Istora）體育館將是8月印尼亞運的羽球與籃球決賽場地。然而前往雅加達參訪的羽球教練李宜勳表示，該場館翻新今年重新啟用後，空調出風口的設計並未配合羽球需要，場風很大，1月大師賽已讓球員相當困擾。

「空調的問題，在1月大師賽已經相當清楚，在這裡的比賽不只是順、逆風的狀況，側風也相當的大，」李宜勳說：「當然，印尼是羽球王國，做這個場地一定有他們的道理存在，也許6月在這裡舉辦頂超賽時，會做出一些調整，也讓選手可以提早為亞運適應。」

伊斯托拉體育館翻新後，空調出風口位於看台後方牆壁上，並未作任何遮蔽，場風容易影響羽球賽事進行。（李弘斌攝）

羽球比賽為了避免空中的強風，最理想的空調出風口應位於座椅下方，但今年1月23日才重新開幕的伊斯特拉體育館，空調出風口就直接裝在看台最後方的牆壁上。

李宜勳表示，1月中華隊來此參加大師賽時，出風口並沒有進行任何遮蔽，這次再來雅加達考察，情況也是一樣。至於也有人擔心，場館座椅為灰白色漸層設計，會否影響球員擊球視線，其實以印尼民眾對羽球的瘋狂程度，屆時比賽必定滿座，加上燈光主要集中於場內，看台不會太亮，李宜勳認為不是問題。

伊斯托拉體育館也是印尼為了舉辦1962年亞運會時所興建，於1961年啟用，過去一直是印尼羽球超級賽的比賽場地。但為了本屆亞運，伊斯托拉體育館於2016、2017年封館翻新，目前硬體設施狀況良好，就是空調問題需要解決。

(中時電子報)