教長吳茂昆上任如何「卡管」 洪孟楷用周星馳電影台詞神比喻

2018年04月16日 21:28 中時電子報 黃麗蓉

教育部長吳茂昆今上任，國民黨發言人洪孟楷在臉書指出，直接換上中研院派，可見蔡政府鐵了心卡管中閔到底！至於未來會如何「卡管」，洪孟楷引用周星馳電影《少林足球》的台詞神比喻，就是「裁判球證都是我的人」。

洪孟楷直指，吳茂昆除了之前是東華大學校長外，更是中研院院士，對比台大校長遴選前有所謂台大幫、中研院幫兩方角力，最後由所謂的台大幫管中閔勝出。現在「中研院幫」直接擔任教育部長，就是要延續卡管，看來蔡英文政府卡管無極限，擺明就是卡管延長賽，鐵了心也要卡管！

他點出，過去吳茂昆擔任東華大學校長時就爭議不斷，還被監委要求歸還溢領170多萬獎金，這樣的人格缺陷，適合擔任國家教育方針的總舵手嗎？而台大校長遴選時最大的兩方角力中研院與台大，最後由管中閔出線，如今卡管100天後直接換中研院派擔任新教長，以後「裁判球證都是我的人」，卡管絕對不會落幕。

洪孟楷表示，管爺雖然他強由他強，但往後迎來的將不是清風，而是陣陣敵意的惡風；儘管不理他橫，但蔡政府的惡手將如烏雲般遮住明月，如果選輸就耍賴、不然就是拖延到新局，這樣的民主政治真的沒有最下限、只有更下限，管爺以及全民，又要忍耐多久呢？

洪孟楷指出，潘文忠黯然下台，一紙聲明洋洋灑灑都是解說管中閔任台大校長案事件，目前為止都尚未說明清楚，行政院立馬派任新人，就是把潘文忠當過河棋子隨用即丟，潘文忠該明白兔死狗烹道理。只是前任教長因管案請辭，政院卻對外解釋與管案無關，那前任不就白辭了，還是當全民都是3歲小孩？

(中時電子報)