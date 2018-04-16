何超儀熱唱〈嗶嗶嗶〉大秀鋼管舞 500萬打造豪華舞台車

何超儀帶領「何超與海膽仔樂團」團員14日來台展開「飄移舞台」巡迴。(Drill Team 162 提供)

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何超儀帶領「何超與海膽仔樂團」團員14日來台展開「飄移舞台」巡迴。(Drill Team 162 提供)
何超儀帶領「何超與海膽仔樂團」團員14日來台展開「飄移舞台」巡迴。(Drill Team 162 提供)

澳門賭王千金何超儀帶領「何超與海膽仔樂團」團員14日來台展開「飄移舞台」巡迴，從台中開唱到高雄，唱片公司耗資500萬打造4場華麗搖滾秀，她現場不但熱唱〈何飄移〉、〈章魚黑洞〉等新曲，更選唱謝金燕經典作品〈嗶嗶嗶〉，「這首歌在香港暴紅，因為結合著國語與台語歌詞，幾乎是香港的國民嗨歌，選唱這首歌則是向電音女神謝金燕致敬！」她加碼即興大跳鋼管舞，引爆粉絲尖叫。

何超儀在台上以台語親切問候：「大家好，我是何超儀，台灣讚！」在演唱時，她打趣說：「十多年前來過台中，因為上胡瓜主持的《百戰百勝》節目，而高雄則是首度造訪，溫暖的中南部，熱搖滾最適合，今晚沒玩夠的粉絲不准回家」。

而演出結束，喜愛美食的她，立刻去逛夜市，橫掃珍奶、鹹酥雞與臭豆腐等台式小吃，她在高雄瑞豐夜市也引發騷動，被店家與人群包圍，她開心大方的簽名並大啖美食，笑說：「我就喜歡來台灣逛夜市享美食，台灣是我的第二個家！」此外，何超儀將於21、22日分別在台北、新竹再度展開「飄移舞台」巡迴。

(中時)

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