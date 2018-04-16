「玖壹壹單飛」健志愛車成癡女友很大氣發票中千萬獎竟忘領

玖壹壹團員健志出新單曲，替新購入的愛車賓士Ｇ500打造主題曲。（混血兒娛樂提供）

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玖壹壹團員健志出新單曲，替新購入的愛車賓士Ｇ500打造主題曲。（混血兒娛樂提供）
玖壹壹團員健志出新單曲。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹團員健志16日推出新單曲〈G CAR〉，他先前砸下600萬購入賓士Ｇ500 ，甚至稱車子是他的「第二個老婆」，至於女友是否有為車吃醋？他表示：「這倒是沒有，女友心胸很寬大！連發票中一千萬過期沒去領，都可以1個小時就忘了。」至於何要把大氣的女友娶回家？他則說：「我是不婚主義者！」

不過他憶起國小時，朋友爸爸為了買車把房子賣了，他形容「當下我就知道這台車不單純，原來它的魅力可以讓一個有家的男人甘願賣掉房子」也搞笑澄清：「我是買二手的所以沒有賣房子！」

〈G CAR〉由健志獨唱，歌詞、曲風充滿他個人風格，面對外界解讀是「玖壹壹單飛」，他說：「只是想做些作品，講單飛那是十年前的說詞。」事實上他錄音時，團員洋蔥、春風都到錄音室力挺、討論音樂，至於提到「單飛比較紅」，他果斷表示：「應該沒有這句話，要紅過玖壹壹是不可能的！」

相當愛車的他，把車子成為創作靈感，直言：「男人心中有台Ｇ！」時常開著車出遊放鬆，被問到坐他的愛車是否有搭乘禁令？他坦言：「沒有規定！髒了再去洗就好 。」甚至連吃臭豆腐也沒問題，笑說：「那是我最愛食物。」

(中時)

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