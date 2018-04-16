F-35的一好一壞：將更便宜 卻有生產瑕疵

2018年04月16日 22:04 中時電子報 江飛宇

關於F-35聯合攻擊戰鬥機有「一件好消息與一件壞消息」，好消息是全面投產後的F-35價格還會再大幅下降；然而壞消息是，它的生產過程出現瑕疵，已出廠的也需要後續補救，而且昂貴的維修費還沒人願意埋單，甚至美國國防部已下令暫停接受新的戰機。

大眾機械(popular mechanics)報導，據F-35計劃的負責人馬特．溫特上將表（Mat Winter）示，截目前為止，空軍A型的售價為9430萬美元，海軍C型售價為1億2120萬美元，垂降B型售價為1億2244萬美元。如此昂貴的主因是目前的F-35還處於低速起始生產（LRIP）的狀態，產能沒有全開。這是因為它的批量零件還沒有完全確定。預做到2020年時，3種戰機的都會低於1億美元。只要它進入「全速生產狀態」，目前F-35的所有三種版本都可以降價到1億美元以下。

說完好消息就輪到壞消息，美國五角大廈已經暫停接收新的F-35戰機，並且國防部和洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)有嚴重的意見分岐，原因是製造過程的開孔公差太大，導致的鏽蝕問題，與日後的補救費用將很龐大。

這個問題是希爾空軍基地(Hill AFB)先查覺的，維護人員發現 F-35其中一塊外部的碳纖維板開孔太大，潮氣會從此處滲入而且鋁製零件也沒有塗上防鏽底漆，因此久而久之會出現內部鏽蝕。

F-35有一個部分開孔公差較大，使得潮氣會滲入機體裡，導致鋁製部件鏽蝕，補救的成本還談不攏。(圖/美國空軍)

美國國防部的採購與維護副長艾倫．羅德(Ellen Lord)認為，這個鏽蝕問題反映洛馬方面的工藝技術不行，過去的標準過於寛鬆，接收了太多不合格的戰機，這會造成日後的維護更麻煩，因此在問題解決之前，只能暫停接收F-35。美國軍方證實，有5架已完成的F-35被擱置接收，3架屬於美國空軍，1架是挪威的，還有1架是澳洲的。

洛馬的補救方案當然是重新塗上防鏽漆，然而召回F-35與補救的費用卻出現爭執，美國國防部認為這是洛馬的責任，但洛馬卻覺得使用者也要負擔一部分的費用，目前兩方還在爭論誰將為此付費。

(中時電子報)