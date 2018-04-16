張洛偍當老闆 開出員工條件：要會撩妹

2018年04月16日 22:04 中時 洪秀瑛

張洛偍外型帥氣。（周子娛樂提供）

張洛偍和宇宙。（周子娛樂提供）

張洛偍和宇宙對戲。（周子娛樂提供）

張洛偍。（周子娛樂提供）

撩妹橋段。（周子娛樂提供）

張洛偍在台視、三立週日新偶像劇《三明治女孩的逆襲》飾演三明治店老闆，劇組在台中打造了工業風十足的三明治店，他談起初次參觀這家三明治店時驚喜又驚嚇，讚嘆劇組用心。但問他做三明治的功力如何？他調皮說，老闆和老闆娘都是下指令的，交給可靠的員工們就好。

張洛偍和飾演三明治店老闆娘的林思宇（宇宙）初次合作，這對情侶組合新鮮，4月15日首播的第1集中，一段張洛偍邊做生意邊撩妹、逼得老闆娘宇宙亮刀警告「你死定了」的橋段，讓觀眾印象深刻。想起當時拍攝情形，張洛偍改口說：「我還是乖乖學做三明治就好，撩妹的事就交給員工，這麼潑辣的老闆娘我惹不起啊。」

劇中首次當老闆的張洛偍，拍攝期間也說得一口生意經，常和其他演員聊經營之道：「三明治店下午可以變身咖啡廳、晚上則是酒吧。這麼多變的店絕對很吸引人！」聽完大家都不留情面的吐槽，有他這樣的老闆，這間店的員工太辛苦了，要做三明治、要會撩妹、還要身懷十八般武藝達到不同開店需求，可能要高薪高福利才留得住人。

張洛偍和林思宇（宇宙）戲裡除了經營三明治店，將發生很多意想不到的故事，兩人在劇中更和女主角葉星辰有不少有趣互動。《三明治女孩的逆襲》於台視每周日晚間10點播出。

(中時)