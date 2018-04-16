亞運》壘球場緊鄰大馬路 全壘打恐釀災

2018年04月16日 22:10 中時電子報 李弘斌 ／雅加達報導 ／雅加達報導

印尼亞運壘球場其中一面全壘打牆緊鄰大馬路，轟出全壘打恐有釀災之虞。（李弘斌攝）

今年印尼亞運女壘比賽，中華隊教練團可能要擔心陣中重炮李思詩的長打火力，因為大會的其中一面壘球場，全壘打牆外頭就是車水馬龍的大馬路，一旦轟出中左外野紅不讓，恐怕會有車子遭殃啦！

「像我們李思詩一定會把球打出去的…」到雅加達參訪考察的中華隊教練潘慈惠既驕傲又憂心的說。

印尼亞運規畫兩面壘球場，目前場地仍在保養中，並未開放。（李弘斌攝）

好消息是，大會在雅加達GBK運動園區興建了兩座壘球場，雖然工作人員表示還不清楚哪一面是比賽用、哪一面是練習場，但從看台位置來看，緊鄰馬路的球場應該是練習場。然而，打擊練習仍可能把球轟出牆外，且兩面球場也都有一個共同的問題。

「一般我們全壘打牆邊會有紅土warning track（警戒區），但這兩面場地都沒有，外野手在後退接球的時候，可能會因為不知道距離而撞到網子。」潘慈惠說：「而且全壘打牆的護網都沒有保護設施，都是柱子型的。」

亞運壘球場興建完工後仍在養護，16日並未開放，潘慈惠特別帶了一顆壘球，想要測試紅土與護網的硬度，也沒能如願。「從外面看，紅土目前還在灑鹽，應該是還蠻軟的，草皮還好，看起來蠻平整的。」潘慈惠說。

(中時電子報)