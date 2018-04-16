全家便利商店舉辦「料理王」競賽

「全家料理王-明日之星料理大賞」，即日起到6月15日受理報名。

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全家便利商店邀請莘莘學子們挑戰成為「料理王」，舉辦首屆「全家料理王-明日之星料理大賞」，希望藉由料理競賽，讓高中職學生，以在地食材為主，深入和青農對話，設計一道鮮食料理，做為商品提案，即日起到6月15日受理報名，優秀隊伍進入決賽後，不但有機會到日本交流、觀摩料理競賽，提案產品還可望開發成鮮食，在全台3100間全家店舖販售。

活動緣起是在日本行之有年的美食甲子園競賽，此活動每年吸引上千名高中生參與，不僅是該國最有規模的料理比賽之一，也是學子們將作品商品化、實現夢想的好管道。而全家料理王競賽，則由農委會擔任指導單位。

全家鮮食部長黃正田指出，對應政府近年推動的農育與食育，希望比賽以食農教育，結合在地食材為主軸，讓青年學子應用在地食材，透過尋找在地食材的過程，深入農家，並藉由和青農的請益、互動，了解土地上的食材特色，進而發展成美味料理。

參賽規定，學生需設計一項以台灣在地食材為核心概念的商品，品項限制中西式餐點、麵包或甜點，提案商品材料除需符合食品衛生管理法規。比賽總獎項達9項、總獎金達35萬元，最大的特優金牌獎，不僅可獲得10萬元獎金，更能赴日本觀摩美食甲子園協會活動。更特別的是，全家鮮食開發團隊，也加入本次評選活動，從優秀作品中，尋找適合開發成鮮食產品的品項。

(中時)

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