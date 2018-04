《中時娛樂》贈票活動 送你去看BEST OF BEST演唱會

2018年04月16日 22:55 中時電子報 中時電子報

由美聲太妍領軍,延續PART1精彩舞台的《2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI PART2》,少女時代成員孝淵也確定出演,許久未來台公開演出的孝淵透過此次機會即將來台會粉絲;不僅如此,2017年MAMA以個人曲〈Move〉得到Best Dance Performance Solo獎的最強Performer泰民也將通過4月22日的演唱會展現夢幻的舞台;此外,唱出許多膾炙人口的電視劇OST的實力派歌姬Ailee也共襄盛舉,由她所演唱的《鬼怪》OST“如初雪般走向你”橫掃所有音樂榜單,得到OST女王的封號,Ailee不只擅長抒情曲目也演唱過許多舞曲,大家即將親身感受她的動感魅力。

《2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI PART2》演出藝人有:Ailee、Hyo-Yeon孝淵(特別嘉賓)、Tae-Min泰民、Tae-Yeon太妍(按英文字首排序)

照著以下步驟留言參與,並幫中時娛樂粉絲團按讚,就抽出5組幸運歌迷,送你去看演唱會喔!

📣步驟1:在此篇網頁底下留言說出本命是誰?並分享支持他的理由

📣步驟2:在臉書公開分享此活動網頁。

◎留言期限:4/18(三)晚上21:00前。

◎得獎公布:4/19(四)中午12點,恕不另行通知。

◎領取方式:請在得獎公布後,請私訊中時娛樂粉絲團,並提供真實姓名、身分證字號與聯絡電話相關資料,再由小編告知取票方式。(*得獎者需於當日親自到演出地點領取門票)

◎得獎回覆時間:4月19日下午1點至下午6點。

◎活動獎項:中時娛樂將抽出5組幸運兒(1組2張票)。

🚩未於規定時間私訊回覆個人資料,視同棄權。🚩

▲贈票注意:

1、本活動贈票可憑票領手燈及卡貼,恕無法參加周邊禮及親簽福利等抽獎活動。

2、禁止變現出售。

※如本活動因不可抗力之因素無法執行,主辦單位有修改、暫停或終止本活動

※主辦單位保留變更活動及各項獎項、兌換標準之權利

※活動辦法若有未盡事宜,於正當、合理之範疇下,主辦單位有權修改或增減活動辦法。

【2018 Best of Best Concert in Taipei Part II 售票相關資訊】

日期:2018年4月22日 晚間17點30

場地:台北南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號)

票價:NT4800 / 3800 / 3000 / 2800

售票系統:KKTIX

開賣日期:2018年4月1日中午12點開賣

主辦單位:亞士傳媒、亞士影業

(中時電子報)