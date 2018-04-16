《中時娛樂》贈票活動 送你去看BEST OF BEST演唱會

留言並於臉書分享貼文，就有機會抽中BEST OF BEST演唱會門票喔。

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由美聲太妍領軍，延續PART1精彩舞台的《2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI PART2》，少女時代成員孝淵也確定出演，許久未來台公開演出的孝淵透過此次機會即將來台會粉絲；不僅如此，2017年MAMA以個人曲〈Move〉得到Best Dance Performance Solo獎的最強Performer泰民也將通過4月22日的演唱會展現夢幻的舞台；此外，唱出許多膾炙人口的電視劇OST的實力派歌姬Ailee也共襄盛舉，由她所演唱的《鬼怪》OST“如初雪般走向你”橫掃所有音樂榜單，得到OST女王的封號，Ailee不只擅長抒情曲目也演唱過許多舞曲，大家即將親身感受她的動感魅力。

《2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI PART2》演出藝人有：Ailee、Hyo-Yeon孝淵（特別嘉賓）、Tae-Min泰民、Tae-Yeon太妍（按英文字首排序）

照著以下步驟留言參與，並幫中時娛樂粉絲團按讚，就抽出5組幸運歌迷，送你去看演唱會喔！

中時娛樂粉絲團由此去

📣步驟1：在此篇網頁底下留言說出本命是誰？並分享支持他的理由

📣步驟2：在臉書公開分享此活動網頁。

◎留言期限：4/18(三)晚上21:00前。

◎得獎公布：4/19(四)中午12點，恕不另行通知。

◎領取方式：請在得獎公布後，請私訊中時娛樂粉絲團，並提供真實姓名、身分證字號與聯絡電話相關資料，再由小編告知取票方式。（*得獎者需於當日親自到演出地點領取門票）

◎得獎回覆時間：4月19日下午1點至下午6點。

◎活動獎項：中時娛樂將抽出5組幸運兒（1組2張票）。

🚩未於規定時間私訊回覆個人資料，視同棄權。🚩

▲贈票注意：

1、本活動贈票可憑票領手燈及卡貼，恕無法參加周邊禮及親簽福利等抽獎活動。

2、禁止變現出售。

※如本活動因不可抗力之因素無法執行，主辦單位有修改、暫停或終止本活動

※主辦單位保留變更活動及各項獎項、兌換標準之權利

※活動辦法若有未盡事宜，於正當、合理之範疇下，主辦單位有權修改或增減活動辦法。

【2018 Best of Best Concert in Taipei Part II 售票相關資訊】

日期：2018年4月22日 晚間17點30

場地：台北南港展覽館（台北市南港區經貿二路1號）

票價：NT4800 / 3800 / 3000 / 2800

售票系統：KKTIX

開賣日期：2018年4月1日中午12點開賣

主辦單位：亞士傳媒、亞士影業

(中時電子報)

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