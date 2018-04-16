土城桐花祭開展 邀民眾來看見土城

2018年04月16日 23:28 中時 葉德正

土城藝文館自即日起至5月6日舉辦「看見土城－新北市土城桐花祭邀請展」，邀集40位藝術家以「看見土城」為主題，作品內容包括陶瓷藝、彩墨畫、篆刻、油畫、水彩畫、書法、押花、攝影及複合媒材等共40件，描繪土城在地之美。

配合桐花祭活動，土城區公所本次特別邀請40位曾在土城藝文館參展或擔任評審的各領域藝術創作者，以豐富的文化生活圈、幽靜的青山綠水為背景及人文藝術為嚮導，描繪出土城在地的自然、文化、生活及藝術之美。

而傳唱一時，於民國86年全國文藝季由韓瑞宇及趙香美作詞的土城朝山桐花節主題歌油桐花開，黃書墩老師此次也特別節錄部分內容，依篆刻藝術創作理念與技巧，施於陶瓷器物上，使刀法與線條融合陶土焠鍊出的金石趣味，展現篆刻之多元化和文創意涵，極富意義。

書法家陳豐澤也將陳豐資先生的新詩作品《桐花的秘密》，以行草書之流暢筆意，不同於傳統書法創作章法格式的方式展現，看展的民眾林小姐表示，很少看到以書法呈現新詩，「因為想念春天，所以桐花在新綠枝枒間……」，看到這樣的詩句，感覺自己也文青起來。

本次參展的藝術家們利用不同的特色題材與創作風格，以水彩畫、篆刻、油畫、押花等媒材，以不同的角度帶領觀賞者看見不一樣的土城，其中專業油畫家黃元慶表示，本次「桐花飛雪」作品以唐詩杜牧《山行》中「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」之意境，以多層次的筆法，展現土城桐花盛開，花落繽紛，彷如飛雪之詩情畫意之美。

而最年輕的創作者陳奕儒老師，則以油畫創作，將季節限定的土城秘境-龍泉溪的「耶穌光」美景捕捉而下，將這美麗的一隅分享給大家。

本次展期自即日起至5月6日止，開放時間為週二至週日上午9點至下午5點(週一休館，4月26日為清館日不開放)，展覽地點為土城藝文館（地址：土城區和平路24號），歡迎民眾前來透過藝術家豐富多元的角度，帶您「看見土城」，重新認識土城的山林風景及人文風情。

土城區公所表示，除了「看見土城」的藝術創作展覽，4月29日系列活動金城桐花盃路跑賽也將開跑， 5月5日及6日於土城區南天母廣場舉行新北市客家桐花祭主場活動，除了有在地優秀藝術團體表演外，也有街頭藝人的演出、生態導覽、彩繪桐花、客家美食、登山健行及森林定向越野尋寶趴活動等，歡迎大小朋友一起同樂。

(中時)