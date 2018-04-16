內埔農工方莞靈 全中運舉重三連霸

2018年04月16日 23:43 中時 潘建志

内埔農工方莞靈參加107年全國中等學校運動會，勇奪高女組48公斤級舉重金牌，完成三連霸更三破高女組全中運紀錄。（潘建志翻攝）

屏東內埔農工三年級方莞靈參加107年全國中等學校運動會，以抓舉80公斤、挺舉100公斤、總和180公斤成績，勇奪高女組48公斤級舉重金牌，不但是全中運三連霸得主，更三破高女組全中運紀錄，是繼奧運金牌選手陳葦綾之後非常有潛力的選手。

方莞靈是鄒族原住民，國一開始接觸舉重，才練習半年，第一次參加全國青年盃就拿下金牌；國中畢業後跟著指導教練林玥礽到內埔農工就讀，繼續練舉重，一路走來獲獎無數，更曾代表台灣參加世界青少年與亞洲青少年舉重錦標賽，獲得5銀1銅。

目前她在國內48公斤級舉重幾乎已無敵手，去年獲得全國運動會社女組48公斤級金牌；今年全中運不但勇奪高女組48公斤級金牌，完成三連霸，成績更三破全中運紀錄，非常不簡單。

接下來方莞靈將前往烏茲別克參加亞洲青年舉重錦標賽，爭取入選亞運資格。她說，感謝教練林玥礽一路走來的陪伴，也很感謝同學、朋友的支持，希望未來能代表台灣，在國際上打出一場場精彩比賽。

教練林玥礽表示，莞靈是運動及心裡素質非常好的選手，是繼奧運金牌陳葦綾選手之後，48公斤級非常有潛力的選手。也感謝校長陳勇利支持發展舉重，爭取到運動傷害防護室，讓選手有更完善的訓練環境。

(中時)