文化快遞》點燃極致的宗教藝術之火 2018保生文化祭

2018年04月17日 09:00 中時電子報 文、圖／大龍峒保安宮

過火隊伍憑藉著信仰帶來的勇氣，赤腳跑過燒紅火龍。（攝影／利勝章）

花鼓陣是保生文化祭重要的傳統活動。（攝影／利勝章）

象徵辟邪除疫的「放火獅」是活動中最受矚目的重頭戲。（攝影／范誌修）

相傳清乾隆7年（1742年），渡海來臺的福建同安人來到大浪泵拓墾後，返回故里福建泉州府同安縣白礁鄉慈濟宮，將守護神─保生大帝乞靈分火至大浪泵奉祀，惟當時大浪泵人口稀少，以木造架設簡陋廟宇奉祀。由於保生大帝神蹟顯赫，有求必應，時常顯靈濟助人民，信眾為感念保生大帝的庇佑，於是於乾隆20年（1755年）醵資建造正式宮廟，並定名為「保安宮」，有保佑同安人的意思。大龍峒保安宮迄今已有200多年歷史，為一富有濃厚文化氣息的國定古蹟。

修復建築與文化 大龍峒保安宮成新典範

為了維護文化資產，大龍峒保安宮籌劃自民國84年起至91年6月，進行自日據大正6年（1917年）重修以來，規模最大一次的重修工程。此次修復工程不僅深受國內各界矚目，民國92年保安宮及修復工程主持人董事長廖武治更獲得聯合國教科文組織「2003年亞太文化資產保存獎」。保安宮7年修復經驗成功樹立古蹟修復新典範，也成為亞太地區古蹟維護的經典之作。

民國83年行政院文化建設委員會舉辦全國文藝季活動，保安宮承辦「保生文化祭」系列活動，開始第一步的廟會文化轉型，恢復廟會傳統。其民俗活動項目，如：家姓戲、過火、放火獅，或加入廟埕文化新元素的文物展、宗教導覽、中醫義診等活動，均受到民眾熱烈歡迎與肯定，也奠定爾後「保生文化祭」在宗教活動的地位。

保安宮雖以發揚傳統民俗宗教為使命，但仍企圖在傳統架構下不斷創新，結合宗教、文化、觀光及民俗特色，融入美學、表演、藝術、人文等元素，將人民的信仰情感反映在北臺灣最具特色的廟會慶典─大龍峒保安宮「保生文化祭」上，每年都在傳統中帶給民眾不一樣的震撼與驚喜。今年除了有保生大帝聖誕三獻禮、神農大帝聖誕祭典、廣受戲迷喜愛的家姓戲，以及獎助學金與學術研討會等活動外，睽違3年重新舉辦的遶境踩街也將再度引爆大臺北地區民眾的熱情。

2018「保生文化祭」將於4月21日（六）舉行開鑼式，由傳統家姓戲演出正式展開為期兩個多月的系列活動，保生文化祭以宗教、戲劇、美學、健康、學術等主軸打造精采絕倫的宗教盛會。

民間劇場─家姓戲

保安宮為延續早期「家姓戲」的氏族酬神演戲傳統，每年公開遴選優秀的歌仔戲、北管戲與布袋戲等本土戲曲團體，長期在本土戲曲與民俗藝術耕耘，為臺灣在地文化與價值努力，落實文化扎根的理念。「民間劇場─家姓戲」在保安宮董事長廖武治的敲鑼聲中，宣告揭開保生文化祭的序幕，於4月20日至5月13日（農曆3月5日至3月28日）每晚7點輪番上演精采戲碼，將傳統神誕轉型為現代社會的民俗節慶，使其兼具宗教祭儀與文化推廣的雙重功能，是臺灣戲曲的演出重鎮。

傳統民俗藝陣匯演、遶境踩街、放火獅

4月29日（農曆3月14日）保生大帝聖誕前夕的民俗藝陣匯演及遶境踩街，是保生文化祭的重頭戲，今年將盛大舉行睽違3年的遶境踩街活動，恭迎保生大帝聖駕出巡，宣揚大道公神威。遶境隊伍綿延數公里，氣勢壯觀、行列盛大，尤其信徒夾道燒香祈福，所到之處掀起一片歡騰熱潮。遶境前，來自各地的民俗藝陣團體匯演也為民眾帶來舊時廟會風采；來自日本的表演團體則展現出保生文化祭將臺灣廟會活動提升為「在地與國際傳統藝術對話」的層次。保安宮晚間7點的「放火獅」是全臺碩果僅存，最不容錯過的廟會儀式，在遶境當晚施放的火獅是結合蜂炮與手工紙糊藝術的傳統文化，待21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直沖雲霄，炮聲震耳欲聾、火光四射宛如白晝，象徵辟邪除疫，讓信眾重溫臺灣舊時廟會的歡慶氣氛。

酬神祈福─保生大帝聖誕祭典、過火

4月28日（農曆3月13日）上午舉行的「宴王祭」多用於大型祭典、神明聖誕等場合，透過宴王之禮的隆重虔誠，叩謝神明護佑，祈求來日賜福保安。宴王席上雙付大五牲、大菜十二、點心卅六道、茶六種、山珍海味，各種擺盤裝飾考究費工，展現「滿漢全席」的藝術價值與誠意初衷。4月30日（農曆3月15日）保生大帝聖誕當天則舉行三獻禮儀式，祭典在莊嚴的三通鼓後正式展開迎神及上香，由保安宮合唱團虔誠唱出「保生大帝靈應讚」，行初獻禮、恭讀祝文、行亞獻禮、行終獻禮、望燎後禮成。「過火」乃臺灣宗教信仰中重要的潔淨儀式，藉由過火彰顯保生大帝的威靈庇佑，以熾熱的木炭鋪成10公尺火龍，過火隊伍在群眾的讚嘆聲中抬著神像神轎、手執令旗，以保生大帝信仰帶來的勇氣與力量赤腳跑過燒紅火龍，過程中煙霧漫天。

人文關懷─藝文活動及社會公益

保生文化祭除了有動態的廟會慶典，亦有寫生比賽、宗教信仰講座、古蹟藝術導覽、合唱團演出及保安宮美展等靜態藝文活動。為使地方廟宇成為在地居民的信仰中心，保安宮也舉辦多項社會公益活動，如嘉勉品學兼優及清寒優秀學生的「獎助學金頒發」、由專業醫師及護理人員免費提供民眾健康檢查與保健諮詢服務的「健康義診」，以及公開表揚在我國醫療資源缺乏之偏遠地區服務的醫師或醫療團體機構的「醫療奉獻獎」等，不僅是保生文化祭注入新時代元素、創新蛻變的重要指標，更是住民日常生活與在地文化的連結之處。

2018 保生文化祭

時間│4/20（五）～6/30（六）

地點│大龍峒保安宮（臺北市大同區哈密街61號）

票價│免費

電話│02-2595-1676

網址│www.baoan.org.tw/asp/home

(中時電子報)