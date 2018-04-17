《時來運轉》眉角 – 林博泰：他只花150元買運彩 竟抱回132萬

2018年04月17日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

《時來運轉》眉角 – 他只花150元買運彩，竟抱回132萬。

日前有多家媒體爭相報導「運彩串5關，花蓮彩迷下注百萬爽賺3千萬」，引起眾人關注，台灣運彩舉出另一個足球串2關即獲得2萬多倍獎金的例子，分享買運彩以小博大的樂趣。

3/6有1位運彩網路會員選定2場足球「亞洲冠軍聯賽」：「濟州聯Vs.廣州恆大淘寶」及「天津權健Vs. 全北現代汽車」的「正確比數」進行「單場」(毎場1注50元)及「串關」(1注50元)投注3注共150元，結果完全命中，其中2注50元的「單場」投注分別中獎175倍及150倍，抱回8,750元(50元X175倍＝8,750)及7,500元(50元X150倍＝7,500)獎金，另一注50元的「串2關」投注也中獎，中獎賠率175倍及150倍相乘高達2萬6,250倍，抱回131.2萬元獎金，3注合計150元的投注，總共抱回132.8萬元獎金，羨煞所有投注朋友。

投注150元，抱回132萬元獎金。(圖/台灣運彩提供)

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法。(圖/台灣運彩提供)

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達500倍，場場都可以「單場」投注，如果再加買「串關」投注，高賠率連續相乘的結果，賠率就可以高達千倍或萬倍，如果中獎，獎金往往都相當可觀，廣受喜歡以小博大的彩迷定期定額購買，大家不妨可以試試，或許你也可以跟那位幸運彩迷一樣，開心抱回大獎。

(中時電子報)