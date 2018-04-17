律師說法》丈夫婚後態度丕變 原來是偷吃花童母親…

男子婚後不與妻子行房，卻與花童母親到旅館開房間。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

陳姓女子與詹姓男友愛情長跑10年總算步入禮堂，不料婚後詹男對妻子態度轉為冷淡，時常早出晚歸、拒絕行房還藉故爭吵離家，甚至揚言離婚，讓陳女幾近崩潰，罹患憂鬱症。陳女找徵信社跟監，發現丈夫竟與花童母親簡女約會，甚至到開房間，因此憤而提告離婚。新北地院判准詹男與陳女離婚，2人各賠元配60萬、30萬元。

●法律評析●

民法第1056條第1 項、第2 項規定「按夫妻之一方，因判決離婚而受有損害者，得向有過失之他方，請求賠償。前項情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額。但以受害人無過失者為限」，受有損害之一方配偶更可於請求法院判決離婚後，請求因判決離婚所生之損害賠償，稱為「離婚損害」，例如因離婚而必須搬家所生的搬家費用。若是因虐待而離婚，產生的損害有可能是身體上的傷害、精神上的慰撫金而可以請求賠償，這種情況則是可以請求民法第184條的侵權行為損害賠償，也就是「離因損害」。

本案例中，詹男於結婚後不與陳女同房，時常早出晚歸，且與簡女之交往超出有配偶之男女應有的相處份際，所以雖然無法證明確實有通姦（需證明雙方有合意性交，而本件無足夠證據可以證明），還是可以認定詹男已破壞共同生活與美滿、安全、幸福的婚姻關係，使婚姻無法繼續維持，法院因此判准離婚。因本件離婚原因為民法第1052條中，有重大事由(不行房、與簡女交往過從甚密)，難以維持婚姻，故陳女可依民法第1056條第2項向詹男請求精神上痛苦的非財產上損害賠償，且同時可向詹男及簡女依民法第18 4條第1 項、195 條第1 項前段、第3 項、第185 條第1 項前段請求侵權行為、侵害人格法益重大及侵害配偶權等，請求精神上痛苦的非財產上損害賠償。

實務上，一般外遇判賠的數額並不會如想像中高，除非通姦，不然都不易超過20萬元，而本件法官判賠的數額，已接近多次通姦的賠償行情。而當事人在法庭上的表現，也會影響法官酌定賠償金的心證。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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