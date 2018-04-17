SBL》蘇翊傑加盟武漢當代 世界盃出賽存疑

蘇翊傑確定加盟NBL新球隊武漢當代，能否返台加入中華隊打世界盃男籃資格賽仍有變數。(中華籃協提供)

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中時電子報

才剛獲頒SBL第15季年度第一隊的達欣後衛蘇翊傑，確定將跟中國NBL(全國男籃聯賽)新成軍隊伍武漢當代簽約，下周就會前往新東家報到，除了SBL下個球季會去哪隊效力未定，能否再當世界盃男籃資格賽國手也存變數！

SBL本季場均14.6分、4.5助攻與4.2籃板的蘇翊傑，自從達欣在季後賽首輪爆冷遭到富邦淘汰後，就跟預計周六舉辦成軍記者會的武漢當代積極洽談，如今隨著雙方簽約，代表蘇翊傑即將前往武漢挑戰籃球生涯另一全新舞台。

NBL今年賽季將於6月9日開打，預計9月就可打完，跟SBL第16季開打時間不會衝突，所以蘇翊傑接下來除了前往武漢報到訓練，也會一邊跟SBL球隊洽談新合約，甚至考慮不再簽1年短約，改簽3到5年複數年合約為主。

可是如此一來，蘇翊傑勢必無法參加接下來的中華男籃集訓，只能期望武漢當代球團高層，可讓他在世界盃資格賽開打前夕放行返台效力，畢竟這兩場世界盃資格賽攸關中華隊能否晉級16強複賽，中華隊至少必須贏下1場。

中華隊將於自家主場，分別在5月31日對菲律賓、6月2日遭遇日本，剛好就在NBL新球季開打前1周，時間上並無衝突，蘇翊傑本人也有極高意願，前提是新東家願不願意放行，一切都等他前往報到之後才能確認。

(中時電子報)

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