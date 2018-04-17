小勞勃獻吻、班奈狄克玩穿越 新加坡7000粉絲瘋狂

2018年04月17日 00:27 中時 潘鈺楨

小勞勃道尼替粉絲簽名。（潘鈺楨攝）

小勞勃道尼跳舞出場。（潘鈺楨攝）

班奈狄克開心揮手。（潘鈺楨攝）

班奈狄克除了簽名還跟粉絲玩自拍。（潘鈺楨攝）

電影《復仇者聯盟：無限之戰》（《復仇者3》）16日晚間在新加坡濱海灣金沙戶外廣場舉行的紅地毯儀式，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、」《星際異攻隊》班底、飾演「涅布拉」的凱倫吉蘭（Karen Gillan），與導演喬羅素素（Joe Russo）、製片陳貞（Trinh Tran）紛紛現身。小勞勃不愧是漫威一哥，沒讓粉絲失望，一下揮手、一下獻飛吻，出場時還在舞台上耍寶作勢趴地，逗得粉絲相當開心。

現場聚集7000名粉絲，並搭起2層樓高舞台，儼然演唱會規格。導演喬羅素客串當起主持人，訪問第一次到新加坡的小勞勃道尼，小勞勃讚新加坡粉絲的熱情令他印象深刻。他還故意提及大家最關心的結局問題，說他猜最後能打倒大反派薩諾斯的，應該是「鷹眼」傑瑞米雷納：「因為他是唯一沒出現在海報上的，應該最強、一個就打敗超級反派薩諾斯。」

班奈狄克則認為這次拍片最有趣的是與小勞勃合作，猛讚小勞勃：「他很有趣的人，好比國王一樣，很慷慨、聰明。」至於沒來的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland），班奈狄克說：「對我來說他就是個小孩子，電影裡他跟小勞勃的互動太有趣了。」

喬羅素說多年前來新加坡宣傳《美國隊長3：英雄內戰》，就決定一定要再回來，這次果然信守承諾，帶了片中人氣最高的演員一起來，還把片中下落還不明的「靈魂寶石」也帶來新加坡。喬羅素在舞台上炒熱氣氛，要台下數千名粉絲一起大喊「復仇者聯盟」口號，最後以水幕投影、雷射燈光，為粉絲紅毯見面會畫下完美句點。一行人接下來19日將去上海迪士尼樂園造勢，電影25日在台上映。

(中時)