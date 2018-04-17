新教長上任 網民卻驚爆：管中閔上任台大校長機率很高！

2018年04月17日 00:50 中時電子報 黃麗蓉

新教長吳茂昆上任，有網民在PTT貼文卻爆，管中閔上任台大校長機率很高，直指原因就是為了台北市長選舉，民進黨怕萬一拔管，國民黨徵召管爺選北市，恐會攪亂北市選戰布局！

該網民指出，為何民進黨到現在仍遲遲推不出北市選將，傾向繼續與台北市長柯文哲合作，因他們與柯P的共同目的就是不讓國民黨再起。國民黨只要拿回北市，將會是風水輪流轉的起點，對於蔡英文2020連任之路會是一大阻礙。

網民點出，卡管甚至拔管，會塑造管爺悲情英雄形象，要是國民黨徵召他選北市，以管爺本身中研院院士身分，以及計量經濟學權威形象，將會吸走大批北市高知識分子的選票。即使選不贏柯P，也能發揮母雞效果，替國民黨在議員席次加分，與其冒著讓管爺攪亂北市選戰布局風險 ，還不如就找個台階讓管爺乖乖去做台大校長。

該網民甚至認為民進黨政府為何會卡管到現在？是因為獨派關係。這群人一向喜歡拿雞毛當令箭，蔡英文不是獨派喜歡的人，尤其辜寬敏更是討厭她，為了安撫獨派，只能上演「卡管」大戲。想再用抹紅馬英九那套，萬一抹紅成功，管中閔不但當不成校長，更別說北市長，只是萬萬想不到「爺們」出了名難搞，不理口水不理叫囂，把輿論拉回法制面，搞到現在，民進黨騎虎難下，輿論不挺，獨派步步進逼。

網民強調，現在民進黨把傷害降至最低的方法，就是讓管上任，爾後再找理由摸頭獨派，把焦點拉回到自家各縣市候選人上，不然站不住腳，而且浪費新聞版面。

(中時電子報)